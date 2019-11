Page enfant : Comment fonctionnent les antibiotiques ?

TAHITI, le 19 novembre 2019 - À l'occasion de la journée européenne d'information sur les antibiotiques, le 18 novembre, voyons à quoi ils servent, pourquoi les utiliser et ne pas en abuser. Ils existent depuis presque cent ans mais leur efficacité pourrait ne pas durer.



Un antibiotique c'est quelque chose qui est "contre la vie". Car "anti" veut dire "contre" en grec et "bios" veut dire "la vie". L'antibiotique, c'est une substance naturelle ou synthétique qui détruit ou qui bloque la croissance des bactéries.



À l'origine ce sont des molécules qui sont fabriquées naturellement par des micro-organismes pour lutter contre des bactéries concurrentes de leur environnement.



Découverts en 1928



Le mécanisme antibiotique a été découvert par l'Ecossais Alexander Fleming en 1928. Il cultivait des bactéries et sa culture a été bloquée par la contamination d'un champignon : le penicillium notatum. Avant de les jeter, Fleming y jette un coup d'œil et s'aperçoit qu'autour des colonies de champignons, ses bactéries ne se sont pas développées ! Il devine qu'une substance sécrétée par le champignon en est responsable et l'appelle aussitôt "pénicilline"... La production industrielle de médicaments n'a démarré qu'en 1942.



Il existe plusieurs familles d'antibiotiques. On classe les familles en fonction de leur structure chimique et de leur mode d'action. Certaines familles sont efficaces contre plusieurs bactéries.



Les antibiotiques agissent contre les bactéries et seulement contre elles. Si tu tombes malade à cause d'un virus ou d'un champignon, les antibiotiques ne serviront à rien ! Une maladie due à un virus c'est par exemple la varicelle, le rhume, la grippe, certaines angines…



On trouve des antibiotiques de différentes couleurs, de différentes formes : comprimés, gélules, sirops, suppositoires, pommades…



Les antibiotiques ont permis de soigner des millions de personnes atteintes de maladies qui étaient incurables comme la tuberculose, la pneumonie, la septicémie…



Mais, cette efficacité est mise à mal aujourd'hui à cause de la résistance aux antibiotiques.



Qu'est-ce que l'antibiorésistance ?



C'est quoi la résistance aux antibiotiques ? À cause d'un mauvais usage des médicaments (on en donne alors qu'il n'y en a pas besoin ou bien on ne respecte pas la durée du traitement ou la quantité d'antibiotiques à prendre), d'une trop grande utilisation à la maison ou dans les hôpitaux, des résistances sont apparues.



En fait, on a vu apparaître de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques, autrement dit contre lesquelles les antibiotiques n'agissent plus. Ces résistances sont devenues massives et cela préoccupe beaucoup les professionnels de santé car ils se retrouvent dans une impasse. Ils n'ont plus aucune solution pour lutter contre les infections.