Page enfant : Comment fonctionne le système immunitaire ?

TAHITI, le 25 août 2020 - En ces temps de troubles et de crise sanitaire, il peut être intéressant de s’arrêter quelques instants sur notre système de défense. Voici quelques clés de compréhension d’un système biologique complexe qui travaille sans répit.



Le système immunitaire est un système du corps humain qui permet de défendre l’organisme. En fait, ce système est capable de reconnaître ce qui appartient à l’homme et ce qui lui est étranger. Il réagit ensuite à ce qu'il considère comme étranger.



Si un microbe, une bactérie, un virus, un champignon réussit à entrer dans le corps humain, le système immunitaire le détecte et le détruit.



Les microbes, bactéries, virus, champignons passent dans le corps par les blessures, mais parfois aussi par le nez, la bouche…



Pour se défendre contre les corps étrangers, il y a la peau. Sans elle, on ne survivrait pas. D’ailleurs, les grands brûlés sont placés à l’hôpital dans des chambres stériles car ils n’ont plus de protection ! Une chambre stérile est une chambre complètement désinfectée.



Le nez est aussi équipé pour combattre les corps étrangers. Les crottes de nez, ce sont en fait des sécrétions de ton nez qui ont piégé des saletés, bactéries, etc.



Dans la trachée – la trachée est ce long tube qui conduit les gaz vers les poumons – il y a des petits cils qui vibrent et qui piègent les saletés, bactéries, etc.



Il y a par ailleurs, dans le corps, des cellules combattantes (on dit cellules immunitaires) qui interagissent les unes avec les autres, qui se transmettent des informations, qui apprennent et gardent en mémoire certaines informations. Elles défendent le corps contre toutes les maladies, graves ou non.



La majorité des cellules combattantes ne se trouve pas dans le sang. La moelle osseuse et le thymus produisent ces cellules qui se trouvent aussi en grand nombre dans la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales.



Tout cela est invisible. Nous n’avons pas conscience des luttes que mène notre corps tout au long de la journée, tous les jours de notre vie. Sauf quand, trop faible, il ne vient pas à bout des maladies et que les symptômes surviennent.



Même s’il est invisible, tu peux en prendre soin. Pour cela, il faut bien dormir, manger de façon équilibrée et adaptée à tes besoins, pratiquer une activité physique et sportive. Il faut aussi respecter ton esprit, tes envies pour te sentir complètement bien.