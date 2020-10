Page enfant : Comment fait-on un dessin animé ?

TAHITI, le 28 octobre 2020 - C’est la fête du cinéma jusqu’à jeudi. Tu regardes sans doute des dessins animés chez toi, ou bien au cinéma, mais sais-tu comment ils sont fabriqués ? Qui réalise les dessins et comment ? Est-ce la même personne qui écrit l’histoire ? Tu trouveras quelques réponses aux questions que tu peux te poser dans cet article.



Tu sais ce que sont les dessins animés ou films d’animation (ce sont deux termes qui correspondent à la même chose). Découvre maintenant les coulisses de leur fabrication.



D’abord, il faut trouver une idée, une histoire, des personnages. C’est la phase d’écriture. Elle finit quand le scénario est prêt. Un scénario, c’est aussi ce qu’on peut appeler une continuité dialoguée.



C’est un document écrit pour toute réalisation d’œuvre audiovisuelle : les films d’animations, mais aussi, les séries télévisées, les documentaires, les clips, les publicités… !



Décors, objets et personnages



Ensuite on passe au dessin. Cette phase peut commencer en parallèle. Il faut faire les décors, les objets, les paysages, les personnages aussi bien sûr ! Pour chaque personnage, on crée ce que l’on appelle un "model sheet".



En fait, c’est une série de croquis qui permet de voir chaque personnage sous toutes les coutures : de face, de profil, de dos, de trois quarts… Il y a par ailleurs une étape de construction du "story board". Autrement dit, c’est la transformation de l’histoire (du scénario), en dessin. Le story board ressemble, une fois terminé, à une bande dessinée mais sans les bulles.



Il faut ensuite passer à l’animation pour mettre en mouvement les personnages dans les décors. Pour créer l’illusion du mouvement il faut faire défiler des dessins rapidement. Il faut au moins 24 images par seconde.



Plus il y a d’images et de dessins différents, plus les mouvements semblent naturels. Aujourd’hui, pour gagner du temps, on fait les dessins sur ordinateur. Malgré tout, tout ce travail est extrêmement long.



Selon l’ampleur du projet, des centaines de personnes peuvent travailler plusieurs années sur un seul et même dessin-animé. C’est le cas par exemple chez Disney.



Il faut que tu saches également que l’on peut animer autre chose que des dessins, comme des papiers découpés par exemple ou bien de la pâte à modeler, c’est l’animation 3D.



On peut aussi enregistrer les mouvements d’un être humain, ou bien d’un animal et appliquer ces mouvements aux dessins grâce à un ordinateur. C’est la "motion capture", la capture de mouvement.



Pour réaliser un film d’animation, il faut du temps, il faut aussi faire appel à différentes compétences. Il y a de nombreux métiers possibles dans ce domaine.