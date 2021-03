Page enfant : Cinékid reprend

TAHITI, le 16 mars 2021 - Le cinéma “rien que pour les enfants” est de retour dès samedi. Une séance de Cinékid est prévue au cinéma le Liberty. Le long-métrage Les Elfkins, les elfes pâtissiers sera projeté. L’animation sera assurée par le Tahiti Magic Show.



Cinékid est une initiative qui a été lancée pour la première fois à Tahiti en 2018. Selon Patricia Dybman, la fondatrice, “il n’y a pas d’équivalent ailleurs” ; Le principe ? Donner la possibilité aux enfants de regarder un dessin animé dans une salle de cinéma avec ses amis. Les séances ont lieu au Liberty.



D’après Bryan Hickson de Pacific Film, c’est " une super expérience qui amène de la vie dans les salles et permet de découvrir le grand écran dans un contexte de cour de récréation ". En effet, les séances sont interdites aux parents !



Ils ont donc toute liberté pour rire et s’amuser. Bryan Hickson constate toutefois que les enfants, une fois la séance lancée, restent " très sages et profitent du grand écran ".



Les matinées Cinékid se découpent en plusieurs temps : il y a des courts-métrages, un goûter, un long-métrage. Il y a également une animation. Cela peut être de la magie, de la musique, un spectacle de clown. Cela change, de même que les courts et longs-métrages projetés. Samedi, les enfants découvriront des tours de magie.



Pour Alice du Tahiti Magic Show, tout est déjà prévu ! "On va leur en mettre plein la vue ! Pour ce spectacle il y aura notre tour phare, toujours très demandé, L’histoire de la lune, mais également de la nouveauté”.



Selon elle, les enfants et leurs parents, attendaient le retour de Cinékid avec impatience. Pour les petits " c’est un moment de convivialité et de liberté. Ils se retrouvent entre amis pour regarder des films et profiter d’un spectacle. " Pour les parents ce sont quelques heures de répit.



En avril, une autre séance est d’ores et déjà prévue. Les dessins-animés projetés seront Chien pourri, la vie à Paris ! et La baleine et l’escargote.