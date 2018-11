Page enfant : Casse-noisette au Grand théâtre de la maison de la culture

PAPEETE, le 27 novembre 2018 - Le fameux ballet de Tchaïkovski, Casse-noisette, a été adapté pour une représentation unique au Grand théâtre de la Maison de la culture. Il sera interprété par 20 danseurs du centre André Tschan dont deux solistes de danse classique Martin Blahuta et Fanny Oliveira.



Casse-noisette est un ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski qui a été présenté la première fois au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg en décembre 1892. C’est un ballet qui se déroule en deux actes, soit trois tableaux et 15 scènes.



Un ballet c’est un spectacle chorégraphique qui est effectué par plusieurs danseurs. Né à la fin du XVIe siècle, il marie plusieurs arts : la danse classique mais aussi la musique, les costumes, le décor. Il s’est surtout développé à la cour d’Italie, puis en France et en Russie.



La place importante du ballet en France, et notamment à la cour de Louis XIV, explique les très nombreux termes de vocabulaire français en danse classique.



Casse-noisette qui sera présenté au Grand théâtre de la Maison de la culture est l’histoire de Clara qui reçoit de son oncle, le soir de Noël, un casse-noisette. Pendant la nuit, une féérie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le casse-noisette se transforme en prince.



C’est un ballet du répertoire, un terme qui désigne, selon le Dictionnaire de la danse (Larousse, 2008), un " corpus d’œuvres considérées comme faisant référence " et qui, de ce fait méritent d’être préservées. Le terme, récent (il daterait du XXe siècle), serait né dans un contexte de sauvegarde du patrimoine.



Le fameux ballet a été adapté. Mis en scène et chorégraphié par le centre de danse Tschan, il sera interprété par 20 danseurs. Il sera interactif, oscillant entre danse contemporaine et théâtralité.



Sur scène se trouveront deux solistes de danse classique du centre : Martin Blahuta et Fanny Oliveira. Martin Blahuta a notamment dansé au Théâtre national de Slovaquie. Il y a interprété de nombreux rôles dans des ballets du répertoire (Lac des Cygnes, Casse-noisette, Giselle, Roméo et Juliette…). Il a reçu la distinction de meilleur danseur de Slovaquie. Il est aujourd’hui professeur au centre André Tschan.



Fanny Oliveira a été gymnaste de haut niveau pendant 10 ans. Elle est passionnée de danse classique et est professeur de danse contemporaine. Elle a elle aussi rejoint l’équipe de professeurs du centre André Tschan.