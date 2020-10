Page enfant : Après The Voice, Noémie reste en piste

TAHITI, le 13 octobre 2020 - Elle a 13 ans et s’est illustrée dans l’émission The Voice Kids dont la diffusion vient de se terminer. Elle est allée jusqu’aux battles. Elle continue à rêver, à chanter, à tourner des clips et s’apprête à retourner en France pour présenter ses œuvres à une maison de disques.



Avec la chanson Creep de Radiohead, Noémie a séduit l’ensemble du jury de The Voice Kids 2020. Cette étape passée, elle a participé aux battles de l’émission. " Et je me suis arrêtée là. Sur le coup j’ai été déçue bien sûr ", mais avec le recul, la toute jeune chanteuse assure que " c’était une chouette aventure ".



Noémie, 13 ans aujourd’hui, a démarré la musique en primaire. Elle a appris les bases du 'ukulele avec son enseignant de CM1. Un jour, de retour à la maison, elle montre à ses parents ce qu’elle a appris.



" J’ai joué Apepe, ils ont été très émus. Alors, ça m’a donné envie de continuer. " Noémie a appris d’autres chansons. Ses grands-parents lui ont offert un kamaka. En mars 2019, elle a participé et remporté le concours Fenua Kids Talent Show.



Motivée, elle s’est inscrite au casting pour The voice Kids qui avait lieu en avril 2019. " Comme tous les enfants je crois, je voulais aller à The Voice ! "



La sélection s’est étalée sur plusieurs mois. Il y a eu deux castings à Tahiti, il a fallu qu’elle réponde à des entretiens en ligne, qu’elle envoie une vidéo de l’une de ses prestations, qu’elle rencontre des coachs vocaux.



En septembre 2019, enfin, elle a reçu une réponse positive de Paris " Je me rappelle, c’est Xavier Vergès lui-même qui m’a appelée. J’ai pleuré, j’étais émue ."



En octobre, Noémie a voyagé jusqu’à Paris pour les premiers enregistrements. " Quand je suis arrivée derrière les portes pour entrer en scène, juste avant de chanter, je ne sentais plus mes jambes. Je crois que c’est le moment le plus stressant de ma vie que j’ai vécu là. Je me disais : ‘alors ça, tu en es là’ ! "



Un moment "incroyable"



Pendant son interprétation, Noémie n’a pas fait attention aux réactions du jury. " Je crois que je ne les ai pas vu se retourner, ou plutôt je n’ai pas réalisé, j’étais trop dans ma chanson. "



Quand elle réalise enfin que Patrick Fiori, Jenifer, Soprano et Kenji Girac lui font face elle pense : " c’est incroyable ! " L’enregistrement des battles a eu lieu en décembre 2019. La diffusion de l’émission vient tout juste de se terminer, samedi dernier. Pendant presque une année, Noémie a dû garder le secret.



La collégienne veut continuer dans la musique, en faire peut-être un jour son métier. " Quand je chante, je suis dans ma bulle, je m’évade, ça me fait me sentir bien, que j’aille bien ou non avant de chanter. "



Elle prend désormais des cours de guitare, de solfège, de coaching vocal et de chorale au Conservatoire artistique de la Polynésie française.



En attendant, elle interprète les chansons écrites et composées par ses parents, Sabrina et Maxime, comme Dear Mister Président ou bien Porinetia mon amour (qui va sortir dans quelques jours). Elle a déjà enregistré les voix, les clips.



En décembre elle retournera en France pour présenter ses singles à une maison de disques. Le rendez-vous est pris, Noémie entend bien saisir toutes les opportunités qui se présenteront.