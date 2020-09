Page enfant : Après 80 ans, la magie opère toujours à la grotte de Lascaux

TAHITI, le 8 septembre 2020 - Le 12 septembre 1940, il y a donc tout juste 80 ans, quatre adolescents découvraient la grotte de Lascaux. Pour les archéologues mais également les visiteurs, c’est un trésor qui continue à livrer des secrets.



La grotte de Lascaux, mondialement connue, a été "découverte" il y a 80 ans par quatre adolescents. Sans eux, le site qu’on appelle parfois la "chapelle Sixtine de l’art pariétal" ne serait peut-être pas connu !



Ce site se trouve dans le Périgord, en France. Il y a plusieurs galeries et différentes salles, dont la salle des Taureaux. Les peintures et les gravures qui ont été réalisées sur les murs en font sa renommée. Il a bouleversé notre connaissance de la préhistoire.



Il existe plusieurs versions de la "découverte" de ce lieu par les quatre adolescents. La plus fréquente tient en deux temps. D’abord, le 8 septembre 1940, Marcel Ravidat trouve l’entrée avec trois amis : Jean Clauzel, Maurice Queyroi et Louis Périer.



Il trouve en fait un petit trou grâce à son chien qui poursuit un lapin. Quatre jours plus tard, le 12 septembre, il revient avec Georges Agniel, Simon Coencas, Jacques Marsal et Georges Estréguil pour voir s’il n’y a rien à voir de plus. Les jeunes découvrent les premières peintures. Depuis, de très nombreuses études qui sont menées dans ce site exceptionnel. Les chercheurs continuent à y faire des découvertes.



La grotte de Lascaux a été ouverte aux visiteurs en 1948 (voir les dates). Mais au bout de quelques temps, la grande quantité de gaz carbonique (CO2) dégagée par la respiration des visiteurs a abîmé les œuvres et les murs. Des champignons notamment se sont développés.



On a fermé la grotte d’origine et on a fait des fac-similés. Ce sont en fait des reproductions exactes. Il y en a quatre. La grotte d’origine est réservée à quelques chercheurs.