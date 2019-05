Page enfant : Aladdin, héros des Contes des mille et une nuits

PAPEETE, le 27 mai 2019 - Tu connais sans doute Aladdin, il existe des dessins-animés racontant ses aventures. Un film est également sur les écrans actuellement. Mais sais-tu que ce héros vient des Contes des mille et une nuits ?



Aladdin est film américain qui passe actuellement au cinéma avec, notamment, Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji et Will Smith. Il dure 2h09 et raconte l'histoire d'un jeune garçon (Aladdin) qui cherche à conquérir le cœur de Jasmine, une jeune, belle et fougueuse jeune fille. Dans son aventure, il fait appel au Génie de la lampe qui lui offre trois vœux.



Ce film a été tourné au Royaume-Uni et en Jordanie. Parmi les anecdotes de tournage sache que, pour le passage musical "Prince Ali", il a fallu faire intervenir 250 danseurs et 200 figurants.



L'histoire tu la connais, des dessins-animés ont déjà été projetés sur les écrans. Mais sais-tu d'où vient cette histoire? Aladdin que l'on écrit aussi parfois Aladin, est le héros du conte "Aladin ou la lampe merveilleuse" que l'on retrouve dans le recueil des Mille et une nuits.



Dans ce conte, Aladin est le fils d'un pauvre tailleur appelé Mustapha. Il se rend au centre de la Terre pour récupérer une lampe magique qui renferme un génie et qui a le pouvoir d'exaucer les vœux. Un jour, Aladin s'éprend de la princesse Badroulboudour.



Cette histoire a inspiré de très nombreux artistes de différentes nationalités comme par exemple le compositeur danois Christian Frederik Emil Horneman en 1863 ou encore Pathé frères qui ont produit le film Aladin et la lampe merveilleuse en 1901. Il y a eu ensuite des films russes, allemands, japonais, français, indonésiens.



Le film projeté en ce moment est une adaptation en prise de vue réelle du film d'animation des studios Disney de 1992.



Les Mille et une nuits est un recueil anonymes de contes populaires (plus de 150). Ces contes seraient d'origine persane et indienne, ils sont écrits en langue arable. Ils seraient apparus à Bagdad au VIIIe siècle Aladin. Aladin est un conte issu d'une version tardive de ce recueil.



Le sultan Shahryar, roi de Perse, condamne à mort son épouse qui lui a été infidèle. Et, pour être certain de ne plus être trompé, il fait exécuter chaque matin la femme qu'il a épousée la veille. Shéhérazade, fille du grand vizir se propose d'épouser le sultan.



Elle lui raconte chaque nuit une histoire avec l'aide de sa sœur dont la suite est reportée au lendemain. Le sultan ne peut se résoudre à tuer Shéhérazade. Il reporte l'exécution pour connaître la suite de l'histoire. Shéhérazade gagne la confiance de son mari qui, au bout de mille et une nuits, renonce à la faire exécuter.



Parmi les contes célèbres de ce recueil, connais-tu Ali baba et les quarante voleurs? Sinbad le marin?