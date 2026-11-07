

Paea “drive” ses déchets du bac vert

Tahiti, le 7 novembre 2026 – Les administrés de Paea ont afflué ce samedi à l’école de Mara’a et à la salle omnisports de Tiapa pour la deuxième opération de collecte des déchets recyclables à l’initiative de la commune, en attendant la remise en service du CRT de Motu Uta. Bouteilles en plastique, conserves et cannettes, au total, ce sont 44 m3 qui ont été pris en charge en une matinée par les agents, élus et bénévoles associatifs, grâce à une organisation bien rodée, façon “drive-in”.





Épargnée par les fortes pluies, la commune de Paea organisait ce samedi la deuxième édition de son “opération déchets recyclables”, ciblant plus particulièrement les bouteilles en plastique, les boîtes de conserve et les cannettes en aluminium. De 8 à 11 heures, les administrés ont afflué vers les deux points de collecte installés à l’école élémentaire de Mara’a et à la salle omnisports Tenania Bessert de Tiapa. Une organisation bien rodée depuis la première édition du 3 octobre, sous forme de “drive-in” : en voiture, et parfois à brouette, les habitants ont pu acheminer leurs déchets jusqu’aux tables de tri, où ils ont été pris en charge par des agents, élus et bénévoles associatifs pour finaliser la répartition dans des “big bags”, suivie du transfert dans les camions à benne communaux.



“Pratique et efficace”

Grâce à cette vaste mobilisation citoyenne, chaque livraison était généralement traitée en quelques secondes. “C’est la première fois qu’on participe. C’est une super initiative pour la propreté de la commune, parce que ça s’entasse à la maison”, s’est réjoui Arnold, venu en famille. Même enthousiasme pour Sylvie, du quartier Orofero : “On avait apprécié la première fois, donc on revient. C’est pratique et efficace ! Et on repart avec de la place pour continuer à trier”.



Parmi les bénévoles mobilisés, plusieurs membres de l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Mara’a et Vaipuari’i. “On soutient la commune dans ce projet pour sensibiliser nos familles et nos enfants à l’importance du tri. Avec des petits gestes, on peut accomplir de grandes choses ! Depuis ce matin, je vois les voitures qui défilent et je constate que la population a bien compris le message”, salue John Tefana, vice-président de l’APE. Accompagnée de sa maman, Hanivai Malateste, élève de CM2, n’a pas hésité à enfiler des gants pour participer : “Trier, c’est bon pour la planète ! On le fait ensemble et ça aide tout le monde. À l’école, on trie : on a les poubelles grise et verte, et un composteur. À la maison, on trie aussi. Il faut montrer l’exemple aux futures générations”.





​Tortue d’or et réduction des déchets

La maire de Paea était sur place pour s’assurer du bon déroulement de cette collecte sur-mesure, suite à l’incendie qui paralyse le centre de recyclage et de transfert (CRT) de Motu Uta depuis le 20 août 2026. “Quand on a compris que la collecte des bacs verts ne pourrait pas reprendre dans les premiers délais annoncés, on a décidé de prendre les choses en main à Paea. J’avais demandé à notre population de continuer à trier : nombreux sont ceux à avoir joué le jeu et je les en remercie ! Mais au bout d’un moment, on se devait de les accompagner”, explique Tepuaraurii Teriitahi. “On fait la partie que Fenua Ma ne peut plus assurer pour l’instant. Si ça se prolonge au-delà de fin novembre, on va prévoir une troisième édition. Je veux vraiment que la population continue à trier, sinon tout va aller dans le bac gris et tous les efforts en matière de tri vont tomber à l’eau ! Depuis deux ans, nous sommes sur le podium au niveau bronze, mais notre objectif, c’est de décrocher la Tortue d’or. La cause environnementale est très importante au sein de notre commune, en sachant qu’on prône aussi la réduction des déchets avec le soutien de nos éco-gardes, qui mènent des actions de sensibilisation sur le terrain”, poursuit la tāvana.



À l’arrivée, le nombre de participants et de déchets a doublé par rapport à la précédente édition : cette seconde collecte s’élève à 26 m3 de bouteilles en plastique, 8 m3 de conserves et 10 m3 de canettes, soit 44 m3 de déchets recyclables qui ne finiront pas leur vie enfouis à Paihoro, du côté de Taravao. À noter qu’une opération similaire était également proposée ces derniers jours par la municipalité de Punaauia.



Lucien Tupea, chef du pôle environnement et voirie de Paea : “Les gens ont continué à trier” “On est très satisfait de cette opération : il y a encore plus de monde et de déchets que la première fois. L’organisation est bien rodée ! Les administrés étaient là tôt ce matin : ils sont contents de pouvoir se débarrasser de tous ces déchets qu’ils ont fait l’effort de stocker chez eux. Par rapport à notre métier, on est heureux de voir que les gens ont continué à trier. Cette collecte en mono-matériaux va nous permettre d’envoyer chaque catégorie de déchets recyclables chez Fenua Ma”.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 7 Novembre 2026 à 14:03 | Lu 276 fois



