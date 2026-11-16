

Padel - Chung et Yomes restent la bête noire de la paire Desvignes/Pes

Tahiti, le 16 novembre 2026 - Les cousins Ridge Chung et Karl Yomes se sont à nouveau imposés sans trembler contre la paire composée de Manoa Desvignes et Julien Pes en finale de la U Padel Cup (6-2, 6-2), dimanche, sur le court principal de l’AS Phénix. Chez les hine, Leilanie Brothers et Heimana Chung ont décroché le titre P500 face à Edelweiss Brothers et Fleur Peni sur le même score que les tāne.



Jeu, set et match. Pour la troisième fois d’affilée, Ridge Chung et Karl Yomes repartent avec la Coupe d’un tournoi P500 à l’AS Phénix. Les cousins ont confirmé leur statut de favoris, dimanche après-midi, à l’occasion de la U Padel Cup. Comme attendu, la finale les a opposés au duo formé par Manoa Desvignes et Julien Pes.



Une confrontation alléchante entre les deux meilleures paires du Fenua d’autant plus que leur précédente lutte avait été électrique. Mais, une fois encore, il n’y a pas véritablement eu de suspense lors de ce duel au sommet.



Ridge Chung et Karl Yomes ont pris l’ascendant psychologique dès le début de la partie avec un break suivi d’un jeu blanc sur leur service. Manoa Desvignes et Julien Pes ont résisté un tant soit peu en recollant à 3-2 avant de concéder un nouveau break que les cousins ont bonifié pour s’adjuger le premier set (6-2).



Les cousins gardent la tête froide Dès le début de la seconde manche, les esprits se sont un peu chauffés entre Julien Pes et Ridge Chung après un point où la balle a heurté le mollet du joueur de l’AS Phénix. Alors que les tenants du titre semblaient à nouveau prendre les commandes, Desvignes-Pes sont parvenus à sauver deux balles de break et conclure avec le gain du premier jeu sous le cri libérateur du joueur de Pirae.



Une joie de courte durée puisque Ridge Chung et Karl Yomes, toujours intraitables au service, ont réussi à enchaîner cinq jeux de haute volée pour prendre le large et l’emporter en moins d’une heure de combat (6-2, 6-2). Les cousins restent donc la bête noire de Julien Pes et Manoa Desvignes qui n’arrivent pas à contrecarrer leur stratégie. Bruno Laitame et Jean-Luc Vorbe complètent le podium grâce à leur succès face à Brandon Levy et Mateha Teururai.



Adversaires lors de cette finale, Ridge Chung et Manoa Desvignes seront du même côté du filet dans quelques semaines à l’occasion du tournoi international de Nouvelle-Calédonie (30 novembre au 5 décembre).





Un super tie-break de folie chez les filles La paire composée de Leilanie Brothers et Heimana Chung a remporté le titre chez les hine face à Edelweiss Brothers et Fleur Peni sur le même score que les tāne (6-2, 6-2). Le chemin n’a cependant pas été de tout repos pour les lauréates qui sont passées à deux doigts de l’élimination au bout du super tie-break contre Cindy Abert et Mahealani Tang en quarts de finale (6-4, 5-7, 20-18).



Stéphanie Vallar et Temarama Alves ont remporté la petite finale contre Laura Moutardier et Aude Nesa. Un autre tournoi classé P500 masculin et féminin se déroulera dès ce week-end à l’occasion de la Pepsi Master Cup organisée sur les courts de Pirae.







Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 16 Novembre 2026 à 17:44 | Lu 525 fois



