

Ora maita’i 2027 dans les starting-blocks

Tahiti, le 16 octobre 2026 – Associations, collectivités, établissements publics, à vos projets ! La Direction de la santé reconduit l’appel à projets Ora Maita’i pour soutenir financièrement les initiatives locales en faveur de la prévention et de la promotion de la santé pour l’année 2027, qui sera marquée par l’accueil des Jeux du Pacifique.





Agir localement en faveur de la promotion de la santé, c’est l’objectif de l’appel à projets Ora maita’i. La septième édition vient d’être lancée par la Direction de la santé, sous l’égide du ministère de la Santé en charge de la prévention, pour “encourager et soutenir les initiatives locales (...) portées par des acteurs engagés et de terrain, dont la connaissance des réalités et des besoins de leurs communautés constitue un véritable atout”.



“Cet appel à projets s’adresse aux structures associatives et publiques qui développent des actions de proximité en faveur de la santé et du bien-être de la population. Les projets proposés doivent avoir un impact mesurable et durable sur la santé des Polynésiens, tout en prenant en compte les inégalités sociales de santé”, précise le communiqué.



Le soutien financier dépend du profil des structures : jusqu’à 1 million de francs pour les nouvelles associations et les associations en sommeil, et jusqu’à 10 millions de francs pour les associations sans fonds propres. Jusqu’à deux projets sont acceptés par candidat “à condition de démontrer sa capacité à pouvoir les mener dans les délais impartis”. L’efficacité, la durabilité et l’accessibilité comptent parmi les critères de sélection, tout en sachant que l’année 2027 sera marquée par l’accueil des Jeux du Pacifique.



Les thématiques prioritaires L’alimentation

Les addictions

La lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST)

L’activité physique pour tous

La santé globale Les projets portant sur d’autres thématiques seront également étudiés.

​Comment procéder ?



Une réunion d’information se tiendra le lundi 9 novembre 2026, de 15 à 17 heures, à la Direction de la santé et en visioconférence. Les porteurs de projets intéressés sont invités à s’inscrire au préalable :



Plus d’infos : https://www.service-public.pf/dsp/ora-maitai-2027/ Les candidatures sont ouvertes jusqu’au mardi 1er décembre 2026, à 12h00, via le formulaire en ligne : https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/ora-maita-i-2027 Une réunion d’information se tiendra le lundi 9 novembre 2026, de 15 à 17 heures, à la Direction de la santé et en visioconférence. Les porteurs de projets intéressés sont invités à s’inscrire au préalable : https://forms.cloud.microsoft/e/QC1JWibKcJ

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 16 Octobre 2026 à 09:12 | Lu 190 fois



