Opération anti-stupéfiants à Rangiroa

Tahiti, le 20 août 2025 – Dans le cadre d'une opération conjointe menée à Rangiroa, la brigade de gendarmerie de l'ile, appuyée par des agents des douanes et des mutoi, a saisi 3,3 kilos de paka séché et 911 grammes de paka « frais ».







Dans un post diffusé sur sa page Facebook, la gendarmerie de Polynésie française rapporte qu'avec deux de ses réservistes, des agents des douanes ainsi que des policiers municipaux, elle a mené une « série d'opérations coordonnées » à Rangiroa du 15 au 17 août afin de « lutter contre les trafics » et de « renforcer la sécurité ».







Les missions portaient notamment sur « la recherche de paka dans les motu du lagon » et dès la première journée de cette série d'opérations, « plusieurs plants en croissance et en séchage ont été découverts » : 3,3 kilos de cannabis séché et 911 grammes de cannabis frais. Du matériel de culture a également été saisi et détruit sur ordre du parquet.





