

“On a montré qu'on était capable d'agir contre les trafiquants” : l'État explique la saisie de 3,4 tonnes d’ice en plein Pacifique

Tahiti, le 27 novembre 2026 - Le 20 novembre, les forces armées ont intercepté un navire sans pavillon transportant 3,4 tonnes de méthamphétamine. La cargaison a été ramenée à Tahiti, le bateau et son équipage ont été relâchés. Le contre-amiral Yann Bied-Charreton, commandant pour le Pacifique, et le haut-commissaire Alexandre Rochatte sont revenus ce vendredi sur le déroulé de l'opération et sur ce choix de “dissocier” drogue, navire et marins.



Comment cette opération a-t-elle démarré ?



Contre-amiral Yann Bied-Charreton : “Tout est parti de la surveillance de la zone de Clipperton, menée depuis Tahiti par notre centre de fusion de l'information maritime. On a repéré un bateau au comportement suspect, et en creusant son pedigree, on s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas de pavillon et que sa cinématique n'était pas cohérente avec de la navigation commerciale. On l'a alors suivi à distance, sans qu'il le sache, en activant nos partenaires : l'Ofast [Office antistupéfiants, NDLR], les douanes, la police nationale, et nos partenaires internationaux. Il avait des rendez-vous en mer dans des zones louches, puis il a mis le cap vers le milieu du Pacifique. On s'est dit qu'il était probablement chargé.”





Comment avez-vous préparé l'interception ?



Contre-amiral : “Il fallait affiner nos données, avec des images plus récentes et plus précises que le satellite. Un Falcon 50 a fait une mission de reconnaissance quelques jours avant, en toute discrétion, et un avion des garde-côtes américains, partenaires, était aussi présent. La décision a été prise avec les autorités à Paris et le haut-commissariat, même si on était très loin de la zone économique exclusive polynésienne. Ensuite, c'est l'effet de surprise : une enquête de pavillon, qui confirme que le bateau n'en a pas, puis un tour du bord qui permet de trouver des colis suspects, positifs à la méthamphétamine après test.”



Pourquoi n'y a-t-il eu aucune arrestation et les personnes interpelées ont-elles été laissées libre avec signalement international ?



Haut-commissaire Alexandre Rochatte : “Pour agir contre l'équipage, il faut que la justice ait quelque chose d'important à faire, et elle a déjà beaucoup de travail ici avec les trafiquants qui amènent de la drogue en Polynésie. On a montré qu'on était capable d'agir contre les trafiquants. On a donc fait comme sur les trois bateaux du début d'année : on dissocie la cargaison, le bateau et l'équipage. Pour nous, l'objectif principal est de retirer cette drogue du marché. Le bateau et l'équipage sont repartis, mais pas dans le bleu : le navire est connu et tagué, on a tous les papiers de l'équipage, et on partage le renseignement avec nos partenaires, en amont comme en aval.”

Contre-amiral : “On peut considérer que le bateau est neutralisé et dès lors qu'il a été pris une fois, il sera difficilement réutilisable. Et si un partenaire met la main dessus, il a toutes les preuves et les procès-verbaux pour judiciariser, s'il le souhaite.”



Avec quels moyens allez-vous poursuivre cette surveillance ?



Contre-amiral : “On travaille sur les drones, la surveillance satellitaire, l'optique, et aussi sur l'intelligence artificielle, qui permet de recouper très vite les nombreuses informations du monde maritime. Ce sont surtout des moyens humains et des évolutions technologiques, sans coûts extraordinaires. Et on a une organisation très efficace : peu de marines ont à la fois une capacité militaire et de garde-côtes, avec une équipe de visite capable d'intervenir en pleine mer. Même si on ne connait pas le nombre de marins dans l’équipage on peut avoir une idée en recherchant d’autres opérations similaires.”



Que va devenir la cargaison ?



Haut-commissaire : “Il n'y a pas de poursuite judiciaire, donc c'est une destruction administrative. La cargaison a été pesée [Jeudi] : 3,4 tonnes et non 3,3, ce qui ne se détruit pas en un clin d'œil. La destruction commencera la semaine prochaine, et un incinérateur commandé par l'État doit arriver d'ici 5 à 10 jours. Je ne dirai ni où le produit est stocké ni combien d'incinérateurs nous aurons. Ici, il n'existe pas d'incinérateur d'ordures ménagères capable de détruire des stupéfiants, comme en Martinique, c'était d'ailleurs l'une des clés de la réflexion sur la cocaïne en mer.”





Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 27 Novembre 2026 à 16:44 | Lu 639 fois



