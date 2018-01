Observez en ce moment la Super Lune bleue

PAPEETE, le 31 janvier 2018. La Polynésie et la Nouvelle Calédonie seront les meilleurs endroits pour observer cette nuit la super Lune bleue de sang. Malheureusement, le ciel sur Tahiti est un peu voilé...



Le phénomène est visible depuis 1h48. La lune est entrée dans l’ombre à partir de 1h48. La centralité du phénomène aura lieu à 3h30 du matin pour se terminer à 5h18. Malheureusement le ciel est nuageux et ne permet pas une observation parfaite sur Tahiti...

Son observation est sans danger pour les yeux. Donc, n'hésitez pas à sortir vos télescopes, jumelles ou appareils photos.



Le phénomène de cette nuit est très rare. Une lune bleue, une super lune et une éclipse lunaire au même moment est un phénomène rare

La lune bleue signifie que c’est la deuxième pleine lune en un mois. Cela survient tous les deux ans et demi.



On parle de super lune lorsque ce satellite est le plus proche de la terre.



Une éclipse lunaire peut être observée quand la terre se place entièrement entre la lune et le soleil. La Lune prend alors des teintes cuivrées. Ce phénomène se produit une à deux fois par an.



En général, une année calendaire compte 12 pleines lunes. Mais tous les trois ans environ, elle en compte une 13e. C'est cette pleine lune supplémentaire qui est appelée «lune bleue» par les anglo-saxons