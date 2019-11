O’neil Massin a fracassé Haleiwa

Le Hawaiian Pro, 55compétition fortement cotée du circuit des world qualifying series (sur 57), se déroule actuellement sur le spot hawaiien de Haleiwa (13-24 nov). O’Neil Massin a fait très fort aujourd’hui en se qualifiant brillamment pour le round 3 de la compétition.Lors du round 1, qui s’était déroulé vendredi, O’neil Massin avait terminé à la deuxième place de sa série - sur quatre compétiteurs - grâce à un total de 11.73. Mihimana Braye, deuxième Tahitien engagé, se faisait quant à lui éliminer en terminant à la troisième position à 0,04 points du deuxième, un résultat illustrant parfaitement ce qu’il avait pu nous dire avant la compétition sur sa saison 2019.Tereva David était lui aussi malchanceux et terminait troisième de sa série alors que seuls les deux premiers de chaque série de quatre surfeurs se qualifient pour le tour suivant.Lors de sa série du round 2, O’neil a « fracassé le spot », comme le disent les surfeurs tahitiens dans leur jargon, grâce à son surf surpuissant. Il a pu prendre une première vague notée 9.60 sur 10 puis une deuxième notée 8.60, réalisant ainsi le meilleur total sur deux vagues de la compétition à ce stade.Il rejoindra Michel Bourez au round 3 et devra affronter Jordy Smith, Carlos Munoz et Kyuss king.