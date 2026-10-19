

Nouvelle hausse des prix à la pompe lundi

Tahiti le 1er novembre 2026. Le gouvernement de la Polynésie française a acté mercredi au dernier conseil des ministres une augmentation du prix de l’essence, ont appris nos confrères de Radio 1. Une augmentation que le gouvernement s’est bien gardé d’annoncer.





Télécommunications, pêche hauturière, bilan de la ciguatera ou encore 11e salon des Tuamotu-Gambier. Le conseil des ministres qui s’est tenu mercredi dernier a rendu public 9 arrêtés, projets de lois ou délibérations. Mais rien sur la hausse du prix de l’essence, du gasoil. Comme en juin 2026, c’est à la pompe que les habitants du Fenua découvriront cette augmentation s’ils ne lisent pas la presse avant. Une fâcheuse habitude d’un gouvernement qui aime dresser des conférences de presse pour annoncer les bonnes nouvelles et cacher les mauvaises. Consigne a même été passée auprès des pétroliers pour ne pas divulguer l’information afin d’éviter les engorgements dans les stations-services ce week-end.



Pourtant, une conférence à l’attention de la presse, à laquelle Tahiti Infos ne s’est pas rendu, avait bien été organisée mercredi pour "expliquer les mécanismes qui protègent les prix à la pompe en Polynésie française", "en off total", où "rien de ce qui y sera dit n'a vocation à être publié, diffusé ou attribué", ce même jour, un didacticiel a aussi été publié au conseil des ministres.



Ce même didacticiel précisait le montant des aides du Pays pour éviter la flambée des prix à la pompe, (3,5 milliards de francs CFP en mars 2026, + un allègement fiscal de 3,8 milliards de francs) et stipulait que "si un ajustement devait intervenir, son montant et sa date seraient fixés par un arrêté pris en Conseil des ministres". Encore faudrait-il éviter de le communiquer la veille.



Ainsi, ce lundi 2 novembre, jour des morts, l’essence sera de 175 francs le litre à la pompe contre 165 francs. Même hausse pour le gazole qui passe de 165 francs à 175 francs.



Les augmentations ne s’arrêtent pas là. Le pétrole va passer de 137 francs à 147 francs et le gaz de 263 à 273 francs le litre.



Des hausses cependant inévitables au regard des cours pétrolier mondiaux.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 1 Novembre 2026 à 18:41 | Lu 1452 fois



