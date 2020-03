Nouvelle donne sur le travail

A la guerre comme à la guerre. Les représentants polynésiens sont convoqués en urgence aujourd’hui pour une session extraordinaire marathon de l’assemblée dont la brièveté de l’ordre du jour reflète mal la densité des textes qui doivent être examinés.A l’ordre du jour, le vote de près de 30 milliards de Fcfp de modifications d’écritures imposées, sur le budget général de la collectivité et sur celui de la troisième institution du Pays, par le financement du plan de sauvegarde économique décidé en urgence, il y a moins d’une semaine, pour amortir les effets de la crise du coronavirus sur les emplois, la cohésion sociale et les entreprises polynésiennes. Une part importante de ce collectif budgétaire doit concerner le financement du Revenu exceptionnel de solidarité. Cette allocation de 100 000 Fcfp mensuels pour une durée ne pouvant excéder trois mois est destinée à offrir un revenu aux salariés en suspension de travail et aux patentés dont l’activité est arrêtée suite aux mesures de confinement général imposées depuis le 21 mars.Les circonstances étant celles d’une crise qui s’annonce profonde, l’ordre du jour prévoit aussi l’examen d’un texte visant à instaurer des mesures de sauvegarde et de sécurisation des emplois, tout en offrant aux employeurs une flexibilité nouvelle dans la gestion du temps de travail des salariés.Pour ce dernier texte, l’essentiel du contenu a été introduit sous forme d’amendements au projet de loi portant modification du Contrat de soutien à l’emploi (CSE), mardi. Dans sa mouture originelle avant la crise, ce projet de loi s’intéressait exclusivement à des aménagements sur le CSE. Il avait été présenté aux partenaires sociaux, débattu et approuvé à l’occasion de la Concertation globale tripartite réunie le jeudi 16 janvier dernier. Deux semaines plus tôt, début mars, le Conseil économique, social, environnemental et culturel avait émis un avis favorable unanime sur ce projet de loi du Pays. Mais les conseillers du Cesec n’auront pas eu l’opportunité de l’examiner dans toute sa plénitude. Notamment concernant la flexibilité nouvelle donnée aux employeurs, dans le cadre de la gestion du temps de travail salarié.Mardi, ce projet de loi s’est en effet forgé une nouvelle portée à la faveur de neuf amendements adoptés à l’unanimité par les élus de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi. Le projet de loi intègre dorénavant aussi deux mesures phares destinées à préserver l’emploi des Polynésiens dans la perspective d’une crise économique post crise sanitaire, et en tout état de cause en cas de “circonstances exceptionnelles”.