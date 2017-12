Nouvel an : 24 heures pour passer en l’an 2018

PAPEETE, le 26 décembre 2017 - Tous les habitants du monde ne vont pas passer en 2018 en même temps. La faute à la forme de la terre, à son mouvement, aux décalages horaires et aux habitudes des femmes et des hommes qui la peuplent. Mais alors qui sont les premiers à se souhaiter la bonne année ?



Sais-tu qu’il existe différents calendriers et que, selon le calendrier, la date de changement d’année est différente ? Si tu regardes le calendrier chinois par exemple, l’année du Chien de terre brun de l’an 4716 (ou 4715) commencera le 16 février 2018. Les Thaïlandais suivent eux leur propre calendrier bouddhiste. Ils vont entrer en 2560 de l’ère bouddhique en avril prochain.



Toutefois, par commodité, dans la vie de tous les jours, la très grande majorité des habitants de la planète se réfère au calendrier occidental tel que tu le connais. C’est plus pratique pour travailler, voyager, communiquer… Si tu prends l’avion par exemple il vaut mieux que tout le monde ait les mêmes codes de date et d’heure !



Notre calendrier, dit calendrier grégorien date de 1582. Il doit son nom au pape Grégoire XIII. Il s’est répandu partout dans le monde au XXème siècle pour faciliter les échanges entre tous. Son point de départ est la naissance de Jésus.



Entrer dans une nouvelle année se fête, quels que soient l’endroit où l’on vive et le calendrier que l’on suive est une fête. Cette fête n’est pas la même pour tous. On n’a pas les mêmes habitudes que l’on vive en Chine, en Russie ou au Sénégal. On ne mange pas les mêmes choses non plus.



Il y a par exemple des grands feux d’artifice à minuit. Certains lancent les festivités en faisant un grand ménage pour purifier la maison, d’autres écrivent leurs vœux sur un morceau de papier qu’ils brûlent. Ils récupèrent les cendres du papier brûlé qu’ils mettent ensuite dans un verre de champagne. D’autres avalent un grain de raisin à chaque coup de cloche jusqu’à minuit.



Dans le monde, les premiers à entrer en 2018 sont des petites îles du Pacifique. Le plus grand pays est la Nouvelle-Zélande. Auckland est la première grande ville à passer minuit. Vient ensuite Sydney (Australie), Tokyo (Japon), Saint-Pétersbourg (Russie), Varsovie (Pologne), Madrid(Espagne), Québec, Lima (Pérou). En Polynésie nous sommes parmi les derniers.



Pourquoi ce décalage ? Parce que la Terre est ronde ! Pour garder une cohérence des heures, c’est-à-dire que midi corresponde pour tous les habitants du globe à une heure du milieu de journée, il a fallu imaginer des fuseaux horaires. En effet, à tout moment la moitié de la planète est éclairée par le soleil l’autre est dans la nuit.



Un fuseau horaire est une zone verticale (du pôle nord au pôle sud) de la Terre où l’heure est la même. Il en existe 24. Il y a 24 bandes qui représentent les 24 heures de la journée. Les douze coups de minuit vont donc retentir 24 fois.