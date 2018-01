Nouveau code des marchés publics, publiez vos appels d’offres dans Tahiti Infos

Le 1er janvier 2018, le nouveau code polynésien des marchés publics est entré en vigueur. Ce code s’applique à tous les marchés publics passés par le Pays, les communes et leurs établissements publics. Soucieux de moderniser ses règles, ce nouveau code procède notamment à un toilettage des règles de seuils de procédure et de publicité.Ainsi à compter de ce jour, et dans le but d’élargir de façon efficace sa diffusion, la publicité des marchés concernant des achats compris entre 3 et 15 millions de FCFP peut être publiée dans des supports adaptés, sans obligatoirement passer dans un journal d’annonces légales.L’acheteur doit proportionner ses efforts de publicité à l’enjeu du marché. Ainsi si les appels d’offres concernant des marchés dont le montant dépasse les 15 millions de FCFP doivent être publiés obligatoirement au JOP ou JAL, une publicité complémentaire est envisageable dans un journal de grande diffusion.Afin de répondre à ces nouvelles mesures, Tahiti Infos vous propose deux supports parfaitement adaptés· Quotidien d’informations è cible professionnelle, dirigeants, chefs d’entreprise· Diffusé à 15 000 exemplaires è la plus importante diffusion du marché pour un journal d’informations locales· Disponible en version numérique feuilletable è chaque jour à disposition sur le site Tahiti infos, dans la news letter de Tahiti Infos (18 000 abonnés) et sur l’application Tahiti Kiosque (CSP+)· Des pages spéciales dédiées aux annonces et aux communiqués· Une tarification avantageuse et cadrée (tarif au mm/colonne sur la base des tarifs officiels)· Le site Tahiti Infos bénéficie de la plus forte audience en Polynésie française (450 000 visiteurs uniques par mois)· Un espace dédié aux appels d’offres vient d’être créé afin que les candidats potentiels prennent l’habitude de les consulter· Une campagne de médiatisation importante va être lancée afin d’informer les candidats potentiels qu’ils disposent dorénavant d’une rubrique dédiée aux appels d’offres sur le site Tahiti InfosProfitez des offres de couplage Tahiti Infos "Journal + Web"Envoyez vos demandes de devis à annonces@tahiti-infos.com Pour plus de renseignements : 40 43 49 49