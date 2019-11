"Erreur humaine" et "défaillance d'un disjoncteur" à l'origine du blackout

Tahiti, le 26 novembre 2019 - Une nouvelle coupure générale d'électricité s'est produite à 9h35 sur l'île de Tahiti. EDT-Engie a annoncé à 10h20 qu'une "erreur humaine doublée d'une défaillance d'un disjoncteur" lors d'une opération à Arue était à l'origine du blackout. Un retour progressif à une situation normale est prévu pour midi.



Une nouvelle coupure générale d'électricité sur la totalité de l'île de Tahiti s'est produite mardi matin à 9h35. EDT-Engie a immédiatement confirmé la panne générale sur l'île de Tahiti, précisant que ses équipes étaient mobilisées pour identifier le problème. La TEP a également confirmé la coupure sur Tahiti et indiqué que ses ouvrages ne semblaient pas touchés. Les télécommunications (téléphonie, 3G et 4G) ont fonctionné normalement sur leurs propres groupes électrogènes d'alimentation.



Un PC crise a été mis en place dans la foulée de la panne au haut-commissariat avec les représentants de l'Etat, du Pays, d'EDT et de la TEP. Vers 10h20, EDT et le haut-commissariat ont confirmé l'origine de la panne. "Une erreur humaine doublée d'une défaillance d'un disjoncteur est à l'origine de la rupture temporaire de l'alimentation électrique sur toute la zone de Tahiti", a précisé un communiqué d'EDT-Engie. "Ce dysfonctionnement est survenu lors d'une opération de consignation (de mise en sécurité, NDLR) sur la commune de Arue".



Le retour à une situation normale est prévu pour la mi-journée, vers midi, ont également confirmé les services d'EDT et du haussariat. Du côté de la TEP, on indiquait également que les ouvrages étaient remis en tension pour permettre une ré-alimentation progressive de l'île de Tahiti jusqu'à midi.



Enfin, le haut-commissariat a confirmé que si des sirènes d'alerte tsunami s'étaient déclenchées, il n'y a toutefois aucune alerte en cours. "En cas de situation particulière grave liée à un état de santé, composez le 15. Pour tout autre problème, appelez les sapeurs pompiers en composant le 18", précisent les services de l'Etat.





Rappelons que le 10 octobre dernier, une panne d'électricité similaire s'était produite durant 4 heures à la suite d'un incendie dans un poste TEP à la Punaruu.