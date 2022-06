Norbert Tarayre : “En venant ici, je me mets en danger”

Il y aura une soirée tapas et deux soirées dîner gastronomique en accord mets et vins. Lors de la première soirée, les gens pourront me voir cuisiner. On va s’amuser. On sera dans l’esprit de la cuisine fusion, de la Street Food avec le côté généreux de ce style. On cherchera le goût sans se soucier des calories. Il y aura notamment des Gua bao de canard confit au foie gras et truffes, des Crispy sushi au tartare de thon et billes de soja, des tacos d’agneau mariné au miel avec houmous et herbes fraîches. Pour le dîner gastronomique, j’ai eu envie de créer tout un univers, de vivre un moment unique. Il y aura des chips de pissaladière avec pizza soufflée Al pomodoro, des barbajuans aux potas, des œufs mollets avec asperges vertes et mayonnaise de miso dans un dashi de morilles avec feuilles de shiso vertes ou encore du filet de loup, ravioli de ricotta noisette avec citron confit et basilic couvert d’un voile de lard de colonnata, sauce romesco et jus d’arêtes légèrement acides. Je suis impatient d’y être

Souvent, les gens disent que je suis devenu un businessman, que j’ai perdu le fil et ne cuisine plus. C’est faux. En venant ici, je me mets en danger. Je suis heureux d’avoir été sollicité. Dans les îles, comme ailleurs à La Réunion, à l’île Maurice où je suis déjà allé, il y a beaucoup de générosité. Pour moi, c’est plus qu’une démonstration de force culinaire. Et puis, après deux mois de tournage, je suis d’attaque !

Il y a eu Chef à domicile, le Combat des régions et La meilleure boulangerie, qui n’est d’ailleurs pas terminée.

Celle qui est faite avec amour. Je suis arrivée dimanche matin et j’ai passé la journée sur un bateau. J’y ai mangé un mahi mahi à la sauce vanille accompagné d’un ragout de légumes. Et c’était excellent parce que nous avons partagé ce repas sur le bateau avec des gens très agréables. C’était un moment unique autour de la table. Quand on cuisine, on rentre dans l’intimité des gens. J’aime par ailleurs la cuisine dite à la française : des plats simples mais parfaitement maîtrisés.

“Comme une chance. Je ne suis toujours pas blasé. Je suis comme un gosse illuminé. Rien ne m’est dû. Même si je fais de la télévision, si je suis connu, si je fais de belles rencontres, je continue à me battre tous les jours. Si j’ai des amis partout dans le monde qui m’invitent, ce n’est pas parce que j’ai trois étoiles, mais parce que les gens savent qu’on passe toujours un bon moment ensemble. Je crois que la cuisine, c’est savoir s’adapter, se mettre à la portée des autres

Mon rêve ? Reprendre un restaurant. C’est vrai qu’aujourd’hui j’ai six restaurants et une boulangerie-pâtisserie ; mais je suis devenu un homme d’affaires pour ces établissements. Pourquoi pas ouvrir un restaurant à Tahiti avec Jérémy Martin, chef du Te Moana Tahiti Resort ? Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier séjour et nous sommes devenus amis. Je pourrais rester au chaud, confortablement installé ; mais j’adore avoir peur. La peur est de ces sentiments qui permettent de savourer la vie. En attendant, je viens de lancer une nouvelle entreprise, il y a une semaine. Il s’agit d’une agence de communication digitale. L’idée est de pouvoir développer mes propres productions ainsi que celle d’autres professionnels