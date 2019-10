Noctambules







Jenny PRADINES Samedi soir, une ombre délicate s’avance le long des rues de Papeete. Elle se glisse au milieudes noctambules et prend le chemin du front de mer. Les couronnes de fleurs posées sur son bras sebalancent au rythme mesuré de ses pas.Elle s’arrête un instant pour reprendre son souffle et goûter la fraîcheur de la nuit quand elleaperçoit une silhouette qui sort de l’obscurité. Le vieil homme se redresse péniblement et s’avance.Elle le reconnait à sa démarche claudicante. Ils se saluent et échangent quelques nouvelles puisl’homme retourne s’asseoir tandis qu’elle poursuit son chemin. Il reprend sa place sur les cartons qu’ila minutieusement disposés au pied d’une luxueuse devanture, avant de ranger les pièces offertes parson amie dans l’une de ses poches.D’une terrasse à l’autre, la vieille femme navigue maintenant entre les tables pour proposerses colliers colorés au parfum envoûtant. Regards gênés, parfois moqueurs, lui répondent. La musiqueest suffisamment forte pour faire mine d’ignorer la vendeuse nocturne. Mais rien n’efface son sourirechaleureux et, au fil de la nuit, plusieurs personnes lui achètent des fleurs en souvenir de la belleépoque ou simplement pour le plaisir.Finalement l’aube approche et Mamie Tiare, telle qu’on la surnomme, quitte l’agitation ducentre-ville pour rentrer chez elle. Loin des néons, les rues se font plus sombres, plus silencieuses, etles passants plus rares. Soudain, les éclats de voix d’une bagarre font sursauter la vieille femme et ellepresse le pas. Mais, au loin, elle devine une bande de jeunes qui arrive face à elle. Démarcheschaloupées, casquettes vissées sur la tête, ils semblent avancer comme un seul homme, l’oeil auxaguets. Prise d’un mauvais pressentiment, Tiare tourne brusquement au coin de la rue pour éviter larencontre. Elle se glisse dans l’ombre et attend, immobile. Après un instant, elle sourit de sa frayeur,et s’apprête à reprendre sa route quand une intense douleur lui enserre le coeur, paralysant son brasgauche. Souffle coupé, elle s’agrippe au mur pour tenter de rejoindre la lumière mais ses forcesl’abandonnent et elle s’effondre sur le sol.A travers la brume qui l’envahit peu à peu, la vieille femme perçoit une volée de rires dans lelointain. Bientôt des talons claquent en cadence sur le trottoir d’en face. Tiare ouvre péniblement lesyeux et distinguent deux jeunes femmes radieuses. Dans un dernier élan, Tiare parvient à lever le braspour les appeler à l’aide mais aucun son ne sort de sa bouche et, se méprenant sur son geste, les joliesfleurs détournent les yeux. Quelques instants plus tard, l’une d’elle revient déposer un billet près deses couronnes avant de repartir.Tiare ne les entend déjà plus quand le groupe de jeunes qui l’a tant effrayée arrive finalementà son niveau. Les garçons s’arrêtent et l’un d’eux s’agenouille près d’elle.Face au silence de Tiare, ils échangent quelques paroles inquiètes puis l’un d’eux sort son vini.Au loin, le bruit de la sirène de pompiers déchire la nuit.