Nicole Bouteau et Tematai Le Gayic ont rendez-vous le 18 juin

Tahiti, le 4 juin 2022 - La candidate du Tapura Nicole Bouteau (12 970 voix - 41,9% des exprimés) sort largement en tête du premier tour des élections législatives dans la première circonscription, devant le candidat Tavini qualifié pour le second tour Tematai Le Gayic (6 224 - 20,11%). Ni Pascale Haiti (4 454 voix), ni Félix Tokoragi (2 979), ni encore moins Tauhiti Nena (1 961) ne dépassent la barre des 12,5% des inscrits pour se qualifier au second tour.







Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 5 Juin 2022 à 00:03 | Lu 728 fois