New Tahara'a : l'opposition de Arue favorable au projet

Tahiti, le 30 juin 2022 - Vendredi dernier, la maire de Arue et sa majorité ont exprimé leur ferme opposition au projet New Tahara'a. Jeudi, c'était au tour des groupes de l'opposition Ia Ora Arue et Tapura no Arue de réagir. Le premier est pour ce projet qu'il qualifie d'“extrêmement intéressant”. Le second ne se positionne pas pour l'instant et dénonce surtout un manque de concertation de la part de la majorité, mais souhaite voir des projets d'investissement sur la commune.



Après que la maire de Arue, Teura Iriti, et sa majorité ont exprimé leur forte opposition au projet de complexe hôtelier, résidentiel et commercial New Tahara'a, en fin de semaine dernière, l'opposition au conseil municipal a souhaité faire part de sa position, ce jeudi.



Le leader du groupe de l'opposition Ia Ora Arue, Tepuanui Snow, estime que ce projet est “extrêmement intéressant”, notamment en termes de création d'emplois. Il dit ne pas comprendre “la décision qui est prise par la maire et les élus de sa majorité de s'opposer de manière aussi ferme à ce projet d'investissement et d'aménagement qui va permettre de donner de l'emploi et d'apporter de l'activité sur notre commune”.



De son côté, le chef de file du Tapura no Arue, Léo Marais, s'est montré plus modéré. Il dit être “ni pour, ni contre”. Ce qu'il dénonce, c'est un manque de concertation de la part de la majorité qui a, selon lui, donné son avis sans que le projet n'ait été présenté en conseil municipal ni n'ait fait l'objet de débats. “Comment peut-on demander à la population un avis quand on a déjà donné le sien et qu'on influence fortement la décision qui sera prise au final ? Pour moi, il y a un manque de respect pour l'opposition et un manque de respect pour la population. Je pense que dans l'ordre des choses, on consulte d'abord sa population, on consulte aussi son opposition et après, quand on a consulté tout le monde, fort des retours, on prend une décision concertée.”

“Manque d'investissements de la commune” Ia Ora Arue et Tapura no Arue se rejoignent sur un point. Selon leurs leaders, la majorité ne présente aucun projet d'investissement. Tepuanui Snow parle d'“immobilisme” et d'“attentisme”. “En termes d'investissements, aucun projet n'est présenté par l'équipe actuelle. Donc comment envisager un futur où nous allons donner de l'emploi aux enfants de Arue ?”, interroge le chef de file de Ia Ora Arue. Pour Léo Marais, le message envoyé par la majorité est un “message fort”, qui est “loin d'être rassurant pour les investisseurs”. “Imaginez un chef d'entreprise qui entend le discours de la maire de Arue, je ne suis pas sûr qu'il va avoir envie d'investir à Arue. La commune dispose de foncier, il n'est pas question de le brader, mais accueillir les entreprises sur la commune, c'est vital. On est dans une crise économique après la crise Covid, il nous faut aujourd'hui redonner de l'espoir et redonner du travail à cette jeunesse et à ceux qui ont perdu leur emploi.”



Pour justifier son opposition au projet, la majorité avance des arguments notamment écologiques et environnementaux, avec des conséquences “disproportionnées” sur les ressources naturelles et hydrauliques de la commune. Un “faux problème”, selon Tepuanui Snow qui estime que la commune doit prendre ses responsabilités. “Nous venons d'étudier en délibération le service public de l'eau potable et nous savons qu'il y a 3,7 millions de mètres cubes d'eau qui sont produits par an sur Arue. Ça fait 3 milliards de litres. En revanche, nous savons qu'il y a 76 m3 par jour et par kilomètre d'eau qui sont perdus. Que la commune commence par résorber toutes les fuites et fasse les travaux nécessaires plutôt que de gratter les poux dans la tête d'un investisseur qui veut apporter de l'activité sur la commune.”



Quant à l'incidence du projet sur la circulation –l'étude d'impact environnemental indique une augmentation du trafic routier de l'ordre de 25% aux heures de pointe– Léo Marais estime que cela fait partie des problèmes techniques sur lesquels il faut travailler. “Il va peut-être falloir qu'on trouve des solutions et des stratégies en matière de déplacements sur Tahiti, plutôt que de refuser tous les projets économiques et de logements. Parce que ces gens-là, où vont-ils se loger ? Et l'économie, où va-t-elle se faire si on doit désengorger le centre-ville de Papeete ? Il va bien falloir aller sur les extérieurs et donner la possibilité aux gens de vivre sur les extérieurs.” De plus, la question du transport relève de la compétence du Pays, souligne Tepuanui Snow.



Rappelons que l'avis qui sera rendu par le conseil municipal n'est que consultatif. C'est au Pays qu'il reviendra de donner son feu vert ou non. Et de l'avis de Tepuanui Snow, “ça serait totalement incompréhensible que le Pays vienne s'opposer à l'implantation de ce projet sur la commune”.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 30 Juin 2022 à 18:14 | Lu 65 fois