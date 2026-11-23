

Neuf mois ferme pour le récidiviste

Tahiti, le 23 novembre 2026 – Jugé en état de récidive légale, un homme de 34 ans a comparu lundi devant le tribunal correctionnel pour répondre de violences commises sur sa compagne au motif que cette dernière ne voulait pas éteindre la télévision. Il a écopé de neuf mois de prison ferme.



Condamné en 2025 à six mois de prison avec sursis pour des violences conjugales, un homme de 34 ans a de nouveau été présenté devant la justice lundi en comparution immédiate pour répondre de faits similaires commis sur la même victime.



Dans la soirée du 19 novembre à Taiarapu-Ouest, le prévenu avait mis deux coups au visage de sa compagne car cette dernière ne voulait pas éteindre la télévision qu’elle était en train de regarder avec leur fils. La victime s’était réfugiée chez sa voisine avant d’appeler les forces de l’ordre. Entendue par les gendarmes, elle avait expliqué qu’elle entretenait son conjoint qui n’a pas d’emploi mais que ce dernier l’insultait régulièrement et la rabaissait. Quelques mois plus tôt, lors d’une autre dispute, ce dernier avait jeté le siège enfant de son fils sur la voiture de sa compagne, ce qui lui vaut donc aujourd’hui de comparaître pour des violences mais aussi pour dégradation.



Intégration de la norme



En l’absence de la partie civile, le trentenaire a reconnu les faits à la barre du tribunal lundi en expliquant qu’il devenait violent “quand on m’énerve”. Alors qu’il se trouvait sous le coup d’un sursis probatoire lors des faits, la procureure de la République a requis en soulignant la “banalisation à outrance de la violence conjugale” : “Les situations se suivent au tribunal, elles ne se ressemblent pas toujours mais ont toutes un ressort commun : l’absence d’intégration de la norme.” Avant de requérir six mois de prison ainsi que la révocation de trois mois de sursis, la représentante du ministère public est revenue sur le “motif extrêmement futile” de savoir s’il fallait “éteindre la télé”.

Pour la défense du prévenu, Me John Tefan a ensuite pris la parole en assurant que les insultes étaient réciproques dans le couple et que son client était un bon père qui “essaie de faire au mieux pour son fils”.



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné l’intéressé à 12 mois de prison dont six avec sursis probatoire pendant deux ans. Une peine assortie de la révocation de trois mois de prison auxquels il avait été condamné lors de sa dernière comparution. Condamné en 2025 à six mois de prison avec sursis pour des violences conjugales, un homme de 34 ans a de nouveau été présenté devant la justice lundi en comparution immédiate pour répondre de faits similaires commis sur la même victime.Dans la soirée du 19 novembre à Taiarapu-Ouest, le prévenu avait mis deux coups au visage de sa compagne car cette dernière ne voulait pas éteindre la télévision qu’elle était en train de regarder avec leur fils. La victime s’était réfugiée chez sa voisine avant d’appeler les forces de l’ordre. Entendue par les gendarmes, elle avait expliqué qu’elle entretenait son conjoint qui n’a pas d’emploi mais que ce dernier l’insultait régulièrement et la rabaissait. Quelques mois plus tôt, lors d’une autre dispute, ce dernier avait jeté le siège enfant de son fils sur la voiture de sa compagne, ce qui lui vaut donc aujourd’hui de comparaître pour des violences mais aussi pour dégradation.En l’absence de la partie civile, le trentenaire a reconnu les faits à la barre du tribunal lundi en expliquant qu’il devenait violent “quand on m’énerve”. Alors qu’il se trouvait sous le coup d’un sursis probatoire lors des faits, la procureure de la République a requis en soulignant la “banalisation à outrance de la violence conjugale” : “Les situations se suivent au tribunal, elles ne se ressemblent pas toujours mais ont toutes un ressort commun : l’absence d’intégration de la norme.” Avant de requérir six mois de prison ainsi que la révocation de trois mois de sursis, la représentante du ministère public est revenue sur le “motif extrêmement futile” de savoir s’il fallait “éteindre la télé”.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 23 Novembre 2026 à 19:39 | Lu 255 fois



