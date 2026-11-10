

Nettoyer, sécuriser et préparer l’après

Tahiti, le 10 novembre 2026 – L’accalmie a été de courte durée, ce mardi, pour continuer à nettoyer les maisons et sécuriser les cours d’eau de Papeari. Le maire de Teva i Uta appelle à “une vraie programmation pour les rivières”, sans oublier l’amélioration du réseau des caniveaux. À Faaone, du côté de Taiarapu-Est, six familles sont en cours de relogement après avoir perdu leur habitation.





Ce mardi matin, les sinistrés de Papeari ont afflué dès 8 heures à la déchetterie éphémère ouverte à côté de l’école élémentaire Matairea. Téléviseurs aux écrans fracturés, meubles gorgés d’eau et de terre, jouets inutilisables...

Ce mardi matin, les sinistrés de Papeari ont afflué dès 8 heures à la déchetterie éphémère ouverte à côté de l’école élémentaire Matairea. Téléviseurs aux écrans fracturés, meubles gorgés d’eau et de terre, jouets inutilisables... Autant de pertes consécutives aux intempéries survenues dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2026. “Tout le quartier a été inondé. Mon fils a eu de l’eau dans sa maison. On a été surpris, c’est la première fois que ça nous arrive. On a perdu des matelas et plusieurs choses sont irrécupérables. L’électroménager, c’est bon, tout était en hauteur”, confie Ernest, résident du quartier Ah-Min, au PK 53,500. Plusieurs agents de Teva i Uta étaient mobilisés sur place pour veiller au tri, dont Vaihere Ferrand, directrice de l’environnement en charge de l’eau et des déchets : “On a reçu beaucoup d’appels depuis lundi. Pour répondre à cette urgence, la collecte va se poursuivre jusqu’à mercredi matin, suivie d’une évacuation vers les sites dédiés”.



​“Il faut faire quelque chose !”

Dans le quartier de la pharmacie, une autre équipe communale était mobilisée chez Vivianne, où une clôture s’est effondrée sur le garage familial, en cours de démontage. “Ce n’est pas notre première inondation, mais c’est la première fois que je demande de l’aide... Il faut faire quelque chose pour cette rivière. Il nous faut aussi des caniveaux ! Tous les gens qui s’installent réhaussent leurs terrains et nous, on ramasse tout. On a tout perdu : il y a de l’eau et de la boue jusque dans mes placards”, déplore la sexagénaire, les larmes aux yeux. Dans sa maison, certaines pièces ont été vidées, d’autres ne sont plus qu’une accumulation de meubles et d’objets surélevés, par crainte de nouvelles inondations.



Les sinistrés sont encouragés à se faire recenser en mairie ou en ligne, via un formulaire dédié. Une réunion publique devrait se tenir dimanche après-midi, le temps de permettre à chacun de dresser un état des lieux. Sur le terrain depuis samedi dernier, le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, estime aux alentours de 200 le nombre de foyers inondés à différents niveaux de gravité. Les travaux de sécurisation se sont poursuivis à la faveur du beau temps, mais l’accalmie s’est avérée de courte durée :

Dans le quartier de la pharmacie, une autre équipe communale était mobilisée chez Vivianne, où une clôture s’est effondrée sur le garage familial, en cours de démontage. “Ce n’est pas notre première inondation, mais c’est la première fois que je demande de l’aide... Il faut faire quelque chose pour cette rivière. Il nous faut aussi des caniveaux ! Tous les gens qui s’installent réhaussent leurs terrains et nous, on ramasse tout. On a tout perdu : il y a de l’eau et de la boue jusque dans mes placards”, déplore la sexagénaire, les larmes aux yeux. Dans sa maison, certaines pièces ont été vidées, d’autres ne sont plus qu’une accumulation de meubles et d’objets surélevés, par crainte de nouvelles inondations.Les sinistrés sont encouragés à se faire recenser en mairie ou en ligne, via un formulaire dédié. Une réunion publique devrait se tenir dimanche après-midi, le temps de permettre à chacun de dresser un état des lieux. Sur le terrain depuis samedi dernier, le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, estime aux alentours de 200 le nombre de foyers inondés à différents niveaux de gravité. Les travaux de sécurisation se sont poursuivis à la faveur du beau temps, mais l’accalmie s’est avérée de courte durée : de fortes pluies se sont à nouveau abattues sur la Presqu’île dès mardi midi, tandis que les îles du Vent étaient à nouveau placées en vigilance orange. Plusieurs dragues privées ont été dépêchées par la municipalité et la Direction de l’équipement, notamment à Afeu où d’impressionnantes quantités de végétaux ont été extraites de la rivière avec le soutien des riverains. Les berges ont également été retravaillées pour tenter de maintenir le cours d’eau dans son lit.



​“Canaliser les rivières”

Des travaux d’urgence bénéfiques, qui risquent toutefois de ne pas tenir sur la durée. “La pluie était exceptionnelle, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos de la pluie. Les dégâts des eaux vont perdurer tant que les rivières ne seront pas canalisées dans les zones habitées. Ensuite, il y a les embâcles naturels : il faut vérifier chaque année tous les bords de rivières. Je vais faire venir un drone, et je remercie d’avance les pompiers de Punaauia, pour anticiper ce risque en amont de Vaite, Titaaviri, Paui et Afeu. Sur ces deux rivières, il y a des anciens parapets qui n’ont pas été entretenus et qui doivent être revus. Et enfin, il y a les caniveaux des quartiers, qui n’existent pas ou qui sont bouchés. Je pense qu’il faut une réflexion globale, nous tous avec la population, la commune, le Pays et l’État. Il faut une vraie programmation pour les rivières. Ce n’est que le début de la saison cyclonique et on va continuer à être secoués par les mêmes problèmes”, analyse le tāvana. Une situation qui ne laisse rien présager de bon en cas de cyclone, les conséquences de la pluie s’ajoutant à celles du vent et de la houle.



Pour rappel, malgré le déblaiement de l’éboulement, l’accès à la vallée de Titaaviri reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Un appel au respect de l’arrêté municipal est lancé pour la sécurité des usagers comme des services de secours, alors que deux randonneurs ont tenté de braver l’interdiction lundi.





​Six familles à reloger à Faaone Lundi, la vice-présidente, Minarii Galenon, a rencontré les élus et les sinistrés de Teva i Uta et Taiarapu-Est lors d’une tournée des sites impactés par les intempéries. “Elle est venue écouter les habitants, rassurer les familles et identifier les solutions concrètes à mettre en œuvre”, rapporte la commune de Taiarapu-Est dans un communiqué. Plusieurs services étaient représentés, dont le ministère du Logement, la Direction de l’équipement (DEQ) et la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), pour “recenser les difficultés rencontrées par les habitants” et “accompagner les foyers touchés en privilégiant une réponse rapide, humaine et adaptée aux besoins réels de la population”. La ministre de la Santé, Raihei Ansquer, s’est également jointe à la rencontre organisée à la mairie de Faaone. Dans cette commune associée, 133 personnes ont été impactées par les inondations et six familles ayant perdu leur habitation sont en cours de relogement, annonce le Pays.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 10 Novembre 2026 à 15:23 | Lu 240 fois



