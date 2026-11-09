

Natation - Stage 21 devrait revenir à Tahiti

Tahiti, le 9 novembre 2026 - Le concept Stage 21, cofondé par Florent Manaudou et Quentin Coton, a vécu sa première expérience à Tahiti grâce à l‘implication du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP). L’événement a fait l’unanimité auprès des participants lors des deux sessions organisées entre le 30 octobre et le 8 novembre. Le CNP envisage déjà une deuxième édition, projet fortement soutenu par Florent Manaudou et Quentin Coton.



Le Cercle des nageurs de Polynésie et en particulier son président Cédric Meynard et sa secrétaire Natalie Meynard, à l’origine de la venue de Stage 21 à Tahiti, avaient le sentiment, dimanche à la pointe Vénus en clôture de la deuxième session, d’avoir proposé un événement marquant pour la natation locale et plus largement pour le sport au Fenua. Le concept Stage 21, lancé en 2024 après les Jeux olympiques de Paris par Florent Manaudou et Quentin Coton, a rapidement fait référence en France et grâce aux époux Meynard, il est sorti pour la première fois des frontières métropolitaines, Tahiti ayant le privilège de l’accueillir.

Une expérience forte et mémorable



Deux sessions de trois jours ont été programmées entre le 30 octobre et le 8 novembre à la piscine Pater avec la participation de 21 stagiaires pour chaque module. Les participants ont vécu une expérience très forte et mémorable à base de travail sérieux, mais dans une ambiance fun. Ce que confirme Cédric Meynard : “Le bilan est ultra-positif à tous les niveaux. Les stagiaires ont beaucoup appris sur la natation en général et leur façon de nager en particulier grâce aux séances vidéo et aux précieux conseils de Florent et Quentin. Tous deux s’impliquent beaucoup et on les sent très motivés pour apporter leur expérience aux nageurs et compte tenu du lourd programme quotidien lors des stages, ils ont fini les journées lessivés comme les nageurs. Ils sont super alignés avec leur mantra et savent transmettre leur passion de la natation aux stagiaires qui ont tous le sentiment de vivre une expérience précieuse. Compte tenu de tous les échos très favorables qui nous sont parvenus, on envisage évidemment de renouveler l’expérience. Après, on doit en discuter avec nos soutiens, la Direction de la jeunesse et des sports, Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui et Hertz qui nous ont beaucoup aidés cette année. Mais il y a une volonté du Pays de soutenir ce type d’événement et pour notre part, nous sommes partant à 200 % pour organiser une prochaine édition avec Stage 21. Florent et Quentin ont adoré leur séjour et je pense qu’eux aussi sont partants pour revenir.”

Florent Manaudou et Quentin Coton emballés



Stage 21 accepte un public divers et varié, c’est ce qui fait en partie son succès et ça répond à la philosophie du CNP et de son président qui considère que “la natation ne se résume pas à son élite et démarre avec les bébés nageurs et concerne toutes les générations”. C’est ce qui avait d’ailleurs incité les Meynard à prendre contact avec les initiateurs de Stage 21. Florent Manaudou et Quentin Coton ont beaucoup œuvré pendant les deux sessions de stage, mais pas seulement. Ils ont participé à un séminaire du sport, rencontré l’élite locale du Centre de perfectionnement polynésien (CPP) et bien sûr tous les nageurs et cadres techniques du CNP, mais ils ont aussi été sollicités sur des plateaux télé et radio.



Florent Manaudou ne cachait pas, dimanche lors de la clôture de Stage 21 à Tahiti, qu’il avait besoin de repos, mais aussi une intense envie de revenir au Fenua : “Notre séjour s’est très bien passé, tant au niveau du stage que nous avons pris énormément de plaisir à animer que ce que nous avons vécu autour. Je connaissais déjà Tahiti mais j’en ai maintenant une expérience beaucoup plus riche. Ce que j’aime avec nos stages, c’est que les participants s’impliquent beaucoup, c’est le cas en France et ça l’est encore plus ici. Ils viennent pour apprendre et ils repartent avec une expérience humaine forte comme tous nous l’ont dit à la fin du stage, ce qui nous tient à cœur avec Quentin. On a eu un programme chargé avec plusieurs interventions hors du stage et j’ai hâte de me reposer un peu. Mais on est prêt à revenir car j’ai encore vécu un séjour exceptionnel et on a même tapé dans la main de Cédric et Natalie (Meynard) pour cela et je pense que ça devrait se faire.”



L’événement ambitionnait de positionner Tahiti comme une destination capable d’accueillir des stages d’excellence, un territoire alliant sport, nature et culture et un lieu propice au sport-santé et au bien-être et Stage 21 a parfaitement rempli cette aspiration. On ne doute pas que le concept revienne au Fenua. En attendant, place aux Interclubs mercredi où le CNP devrait encore se distinguer.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 9 Novembre 2026 à 16:51 | Lu 304 fois



