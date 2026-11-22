

Natation – Des Championnats de Polynésie toniques

Tahiti, le 22 novembre 2026 - La Fédération tahitienne de natation a organisé ses Championnats de Polynésie 2026 en bassin de 25 mètres à la piscine Pater de jeudi à samedi. Trois records de Polynésie ont été établis, deux par Déotille Videau et un par Sosthène Videau et six meilleures performances (records par catégorie d’âge) ont été améliorées par Jules-Evan Mandilou-Lee (13 ans) et Malachy Adams (15 ans). Déotille Videau, Hawaiki Moro, Sosthène Videau et Naël Roux ont cumulé les titres.



Programme dense à la piscine Pater pendant trois jours avec plus de 40 épreuves hommes et femmes et une multitude de courses entre séries et finales A et B. Les Championnats de Polynésie permettent de faire une évaluation globale du niveau de la natation locale toutes générations confondues et l’édition 2026 en petit bassin, de jeudi à samedi, a été très convaincante, comme le confirme Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation (FTN) : “Ce fut encore une très belle édition des Championnats de Polynésie comme c’est régulièrement le cas ces dernières années. L’élite a démontré qu’elle devrait assurer aux Jeux du Pacifique et nous avons des jeunes qui sont sur une progression constante et cela ne tient pas à une génération remarquable ponctuellement mais bien au fait que nous avons mis en place des structures qui entretiennent la dynamique au fil des saisons.”



Les tablettes bousculées



À l’appui des propos de Sylvain Roux, le bon bilan des performances locales de référence battues au cours des Championnats de Polynésie. Déotille Videau (CNP), double médaillée d’or aux Championnats d’Océanie et double vice-championne de France Open et qui a également signé la quatrième meilleure performance européenne junior sur 200 m papillon, réalise une grande saison 2026. Elle a encore bousculé les tablettes des performances de référence en petit bassin pendant les championnats en établissant deux nouveaux records de Polynésie sur 800 m nage libre (9’ 12’’ 51) et 1 500 m nage libre (17’ 33’’ 28). Son frère Sosthène Videau a pour sa part battu celui du 100 m quatre nages (56’’ 48).



Deux jeunes grands espoirs de la natation locale ont également établi des performances majeures dans leur catégorie d’âge. Jules-Evan Mandilou-Lee (CNP) a ainsi amélioré les meilleures performances (MP) en 13 ans sur 50, 100 et 200 m nage libre et Malachy Adams (OLP) a pour sa part optimisé les MP des 15 ans sur 400, 800 et 1 500 m nage libre et a décroché le titre sur le 1 500 m, distance où il a déjà réalisé le chrono de qualification pour les Jeux du Pacifique, ce qui lui permet de figurer dans la présélection tahitienne.



Un quatuor a pour sa part cumulé les titres de champions de Polynésie en petit bassin avec Déotille Videau (sept titres individuels et trois en relais), Hawaiki Moro de l’OLP (sept titres individuels), Naël Roux du CNP (huit titres individuel et trois en relais) et Sosthène Videau du CNP (cinq titres individuels et trois en relais).



Enola Loaec (CNP), Ragihei-Kura Timo (I Mua), Elisabeth Nemes (FSN) et Graziella Rossi (I Mua) ont aussi décroché un titre chez les dames de même que Heiva Cartron (I Mua), Manea Teriierooiterai (OLP) et Jean-Marc Rimaud (OLP), qui est monté à deux reprises sur la plus haute marche du podium chez les messieurs.

Australie et France en décembre



Les Jeux du Pacifique 2027 constituent bien évidemment l’objectif majeur pour l’élite de la natation tahitienne et un déplacement est programmé prochainement en Australie pour affiner la préparation de Déotille Videau, Naël Roux, Sosthène Videau et Enoa Vial, tous quatre ayant déjà la garantie d’être engagés aux Jeux. Mais la liste peut encore s’allonger car, outre Malachy Adams qui peut prétendre y participer, d’autres pourraient gonfler la sélection sachant qu’il y a opportunité de réaliser les minimas jusqu’en juin 2026. Nicolas Vermorel et Lili Paillisse devraient par ailleurs revenir de France pour intégrer la sélection tahitienne.



Le Centre de performance polynésien (CPP) va donc effectuer un déplacement en Australie avec une dizaine de nageurs de niveau national, dont les quatre sélectionnés certains pour les Jeux du Pacifique et Jules-Evan Mandilou-Lee qui intègre le groupe pour l’occasion et pour participer aux Championnats de Nouvelle-Galles du Sud du 15 au 21 décembre. La FTN a choisi cette option plutôt que celle des Championnats de France en petit bassin car la compétition se déroulera en grand bassin à Sydney et sur une durée de sept jours, format équivalent à celui des Jeux du Pacifique. Mais la natation tahitienne sera bien présente en France en décembre dans le cadre de championnats nationaux, les clubs organisant le déplacement d’une dizaine de nageurs qui participeront aux Championnats de France U13 et juniors.



Prochain rendez-vous local le vendredi 4 décembre à la piscine Tipaerui avec les 6 heures de Papeete, selon le calendrier de la FTN.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 22 Novembre 2026 à 15:10 | Lu 336 fois



