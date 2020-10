Municipales annulées à Uturoa, le second tour sera réorganisé

Tahiti, le 6 octobre 2020 – Le tribunal administratif de Papeete a suivi les conclusions de son rapporteur public en annulant ce mardi le second tour des élections municipales de la commune de Uturoa à Raiatea.



Les électeurs de Uturoa à Raiatea vont devoir retourner aux urnes pour un nouveau second tour des élections municipales. Comme l'avait proposé son rapporteur public il y a deux semaines, le tribunal administratif de Papeete a annulé mardi le scrutin au motif qu'il existait des irrégularités dans l'établissement de certaines procurations de nature à altérer la sincérité de l'élection. En effet, le scrutin s'était joué dans un mouchoir de poche à 10 voix d'écart entre les deux candidats présents au second tour : l'ex-maire sortante Sylviane Terooatea battue par le nouveau tavana Matahi Brothers.



A l'origine du recours, l'élue Tahoera'a Sylviane Terootea a exprimé mardi matin "une grande satisfaction, surtout qu'on ne refait que le deuxième tour". Déjà repartie en campagne, elle n'attend plus que la notification de la date du second tour par le haut-commissariat : "Aujourd'hui on va repartir aux élections et je compte sur toute la mobilisation de la population, puisque l'équipe de Matahi Brothers a conduit la commune pendant trois mois et qu'on a vu qu'ils se disputaient tout le temps. Ils ne s'entendent pas entre eux, on n'a jamais vu ca dans la commune. Donc aujourd'hui je reviens."