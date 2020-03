Municipales 2020 : les listes du premier tour fixées par arrêté

Tahiti, le 1er mars 2020 - Le Haut-Commissaire de la République a fixé par arrêté du 29 février 2020 les listes de candidats pour le premier tour des élections municipales en Polynésie française du dimanche 15 mars.



Les listes pour le premier tour des élections municipales qui auront lieu le 15 mars ont été fixées samedi par un arrêté du haut-commissaire de la République. Dans la plupart des communes, et notamment dans celles qui comptent plus de 1000 habitants, seules 15 femmes sont têtes de liste, dont Nicole Sanquer à Mahina, Cécile Mercier à Punaauia et Heia Parau Faa'a.