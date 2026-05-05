

Moorea : La deuxième journée du XTerra finalement reprogrammée le 27 mai

Tahiti, le 22 mai 2026 - Le 10 mai dernier, les courses de 12, 5, 3 et 1 km de l’édition 2026 du XTerra avaient dû être reportées, en raison de la vigilance orange pour fortes pluies. Il s’agissait de la deuxième journée du célèbre trail organisé à Moorea. Ces épreuves ont été reprogrammées et auront lieu ce samedi 27 mai.



Les participants qui ne seront pas disponibles à cette date peuvent effectuer une demande de remboursement, précise l’organisation qui souligne aussi que, “face aux nombreuses demandes”, des inscriptions seront possibles “au dernier tarif en vigueur” sous réserve de places et de dossards disponibles.



“Malgré le fait que le règlement du XTerra Moorea Trail Run précisait qu’en cas de force majeure, aucun report ni remboursement ne pourrait être envisagé, l’association VSOP XO a souhaité revoir exceptionnellement cette disposition afin de permettre aux participants concernés de pouvoir vivre pleinement l’expérience XTerra Moorea sur les sentiers de Moorea”, précise un communiqué de l’organisation.

Moorea



La deuxième journée du XTerra reprogrammée le 27 mai



Tahiti, le 21 mai 2026 - Le 10 mai dernier, les courses de 12, 5, 3 et 1 km de l’édition 2026 du XTerra avaient dû être reportées, en raison de la vigilance orange pour fortes pluies. Il s’agissait de la deuxième journée du célèbre trail organisé à Moorea. Ces épreuves ont été reprogrammées et auront lieu ce samedi 27 mai.



Les participants qui ne seront pas disponibles à cette date peuvent effectuer une demande de remboursement, précise l’organisation qui souligne aussi que, “face aux nombreuses demandes”, des inscriptions seront possibles “au dernier tarif en vigueur” sous réserve de places et de dossards disponibles.



“Malgré le fait que le règlement du XTerra Moorea Trail Run précisait qu’en cas de force majeure, aucun report ni remboursement ne pourrait être envisagé, l’association VSOP XO a souhaité revoir exceptionnellement cette disposition afin de permettre aux participants concernés de pouvoir vivre pleinement l’expérience XTerra Moorea sur les sentiers de Moorea”, précise un communiqué de l’organisation.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 22 Mai 2026 à 11:05 | Lu 410 fois



