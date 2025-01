Moorea. Fin de la coupure générale, es écoles et les collèges restent toutefois fermés demain

Moorea le 22 janvier 2025. Le courant est revenu sur toute l'île, mais les élèves de primaire et du collège resteront malgré tout chez eux le 23 janvier.





Depuis mardi 21 janvier à 17h30, l’île de Moorea est affectée par une coupure générale d’électricité. Ce jour 14h50, l’électricité est rétablie sur l’ensemble de l’île.



Les équipes continuent de surveiller le réseau pour prévenir tout incident ultérieur. Les habitants sont invités à signaler toute anomalie ou problème persistant auprès des services compétents.



Malgré le rétablissement de l’électricité, les écoles du premier degré (maternelles et primaires), sur décision du maire, seront fermées demain jeudi 23 janvier 2025 et rouvriront vendredi 24 janvier 2025 sans toutefois assurer le service de restauration scolaire. Le Pays a indiqué que les collèges seront fermés demain, mais l’accueil des internes reste assuré. Le lycée agricole restera quant à lui ouvert.



S’agissant de l’eau, la remise en service du réseau peut prendre un certain temps. Les équipes de la Polynésienne des eaux recommandent aux usagers d’économiser la ressource autant que possible et de l’utiliser uniquement pour les besoins essentiels.



