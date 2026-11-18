

Monamona finaliste du concours Pacific Break 2026

Tahiti, le 18 novembre 2026 - ABC Radio Australia a annoncé les finalistes du concours Pacific Break 2026. Pour cette édition, un groupe de musiciens tahitiens, Monamona, figure parmi les huit finalistes.



Le groupe tahitien Monamona est en lice pour les finales du Pacific Break 2026, un concours organisé par ABC Radio Australia. Le groupe a été sélectionné parmi 203 chansons soumises

par des artistes issus de 17 pays, démontrant une nouvelle fois l'étendue et la diversité des

talents musicaux du Pacifique et du Timor-Leste.



Originaire de Tahiti, Monamona est un trio qui mêle soul des îles du Pacifique et sunshine

rock, le tout enrichi de rythmes et de mélodies polynésiens traditionnels. Le groupe décrit sa chanson U.R.U. comme un « jeu de mots » faisant référence au mot tahitien

désignant l'arbre à pain, symbole important de la vie dans la culture polynésienne. U.R.U. parle du fait de « faire partie de quelque chose de plus grand, des différentes couches de la culture oude la communauté et de la manière dont nous vibrons tous aux mêmes fréquences ».



Une proposition unique



L'animatrice d’ABC Radio Australia (Sista Sounds et On The Record) et juge du Pacific Break, Sose Fuamoli, a indiqué que Monamona avait immédiatement retenu l’attention du jury : "« Quelle ambiance, presque cinématographique ! Une proposition vraiment unique. J’adore la texture et le son ; la production est remarquable et l’ensemble est d’une grande fluidité. »



L’animateur de l’émission In The Fale sur ABC Radio Australia et juge du Pacific Break, Hau

Lātūkefu, s’est lui aussi montré enthousiaste à propos du morceau du groupe tahitien et de la représentation de la Polynésie française : « Je pense que c’est la première fois depuis très longtemps que nous avons un participant de Tahiti, et c’est formidable de vous avoir parmi nous. J’aime vraiment ce son : il y a du surf rock, une touche de blues et de R&B. C’est très encourageant de voir une musique comme celle-ci émerger des îles. »



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 18 Novembre 2026 à 09:51 | Lu 311 fois



