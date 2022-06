Moetai Brotherson et Tuterai Tumahai qualifiés

Tahiti, le 4 juin 2022 - Le député Tavini sortant Moetai Brotherson termine en tête du premier tour des législatives avec 9 761 voix pour 34,26% des suffrages exprimés, juste devant le Tapura Tuterai Tumahai et ses 9 128 voix et 32,04%. Les autres candidats n'arrivent pas à passer la barre des 12,5% des inscrits pour se qualifier. Nuihau Laurey échoue à 6,19% des inscrits malgré ses 4 140 voix (14,53% des exprimés), comme Sylviane Terooatea à 5,96% (3 987 voix - 13,99% des exprimés).







Rédigé par Antoine Samoyeau le Samedi 4 Juin 2022 à 23:41