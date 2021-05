Miss Tahiti 1994, Vaea Olanda

TAHITI, le 20 mai 2021 - Vaea Olanda garde de précieux et jolis souvenirs de son année passée en tant que Miss Tahiti. Celle qui ne s’attendait pas du tout à remporter le titre a eu la chance de participer à l’élection de Miss Monde et où elle a rencontré Nelson Mandela.



“ Pourquoi je me suis inscrite ? J’avoue que je ne me rappelle pas ”, répond Vaea Olanda qui ajoute, “ je ne prenais pas ça très au sérieux ”. Les répétitions, dans son souvenir, étaient “ conviviales ”. C’était “ une super expérience pour quelqu’un qui ne connaissait rien du monde artistique ! ”



L’élection a eu lieu le 24 juin 1994. En journée, des trombes d’eau se sont abattues sur la ville, laissant les organisateurs soucieux. Personne ne pouvait savoir si la manifestation allait avoir lieu. Heureusement, dans l’après-midi, la pluie a cessé et l’élection a été maintenue. Le groupe Temaeva apporta la note traditionnelle et le défilé de mode de Léonie chauffa l’arène de Vaiete avant que ne commencent les défilés en tenue traditionnelle, en tenue de ville, en maillot de bain et en tenue de soirée des onze candidates.



Passer de l’ombre à la lumière



Dès le premier passage, la foule massée place Vaiete fit connaître ses préférences et c’est Vaea Olanda qui remporta les suffrages du public. Le jury vota aussi dans ce sens. Vaea Olanda ce soir-là, ne s’attendait pas du tout à remporter le concours. “ Quand j’ai entendu mon nom, j’étais sur scène, j’ai été si surprise ! ” Derrière Vaea, Sylvana Aukura, Miss Mangareva, fut sacrée Miss Heiva 1994 alors que Tahia Haring, Miss Moorea recevait l’écharpe de première demoiselle d’honneur.



La miss est passée de l’ombre à la lumière. “ C’était rigolo. Quelques heures auparavant, personne ne me connaissait et d’un coup, je retenais l’attention ”. Elle était alors étudiante en Deug d’anglais à l’université de la Polynésie française. Elle a pris son rôle à cœur.



Rencontre avec un grand homme



Elle n’a pas participé à l’élection de Miss France mais est allée en Afrique du Sud à Johannesburg pour celle de Miss Monde. “ J’étais seule mais l’organisation était au top, nous avions des chaperonnes dès notre arrivée. ” Elle a découvert tout un pays “ si différents ” dans “ une bonne ambiance ”. Surtout elle a fait une rencontre inoubliable, celle de Nelson Mandela qui était devenu président de la République quelques mois plus tôt (en mai 1994) !



De retour en Polynésie et après son année de sacre, Vaea Olanda a vécu une riche vie professionnelle. Elle a travaillé dans l’éducation, dans le secteur maritime, a géré une boutique avant d’intégrer le service marketing d’une entreprise de télécommunication.