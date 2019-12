Miss France 2020 : Matahari parmi les 5 dernières finalistes

Tahiti, le 14 décembre 2019 - L’élection de Miss France 2020, qui se déroule au Dôme de Marseille, a débuté samedi matin. Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019 a passé les premières qualifications et fait désormais partie des 15 finalistes.



Matahari Bousquet succèdera-t-elle à Vaimalama Chaves ? L’élection de miss France 2020, retransmise en direct sur Tf1, bât son plein au Dôme de Marseille depuis plus de deux heures. Et notre Miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet, vient de franchir la première sélection en étant retenue parmi les quinze finalistes. La jeune femme a exprimé sa "reconnaissance" et son "bonheur" Miss France 2019, Vaimalama Chaves, a elle-même annoncé avec beaucoup de fierté la sélection de Matahari Bousquet. Elle a ensuite interprété "Jardin d'hiver", la reprise du fameux titre d'Henri Salvador.



Avant cette première sélection, les trente candidates, qui s'affrontent sur le thème du « Tour du monde des miss », avaient défilé sur les thèmes de l'Angleterre, la Russie et l'Espagne. C'est au cours de ce dernier passage que l'on avait pu admirer Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019, pour la première fois en cette soirée de concours.