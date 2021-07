Mis en demeure de l'armateur du palangrier chinois échoué à Anuanurunga

Voilà une semaine qu'un palangrier chinois est échoué sur l'atoll de Anuanurunga, près de Nukutepipi, dans les îles du Duc de Gloucester, à 365 milles nautiques de Tahiti. Alors que le capitaine et le second du navire ont été placés sous contrôle judiciaire et comparaitront le 13 septembre prochain devant le tribunal correctionnel pour "pollution marine", le haut-commissariat a indiqué dans un communiqué, ce vendredi, que l'armateur avait été mis en demeure de procéder à la dépollution et au retrait du navire.Le communiqué précise par ailleurs qu'une deuxième mission d’évaluation conjointe Etat/Pays va être déployée mardi prochain, mobilisant à nouveau le CASA de l’escadron de transport 82 "Maine" et le patrouilleur Arago aux fins d’une expertise complémentaire sur la structure du navire et de sécurisation de ce dernier en attendant l’intervention de l’armateur.Rappelons que le palangrier s'est échoué dans la nuit du 24 au 25 juillet. "Les unités des forces armées en Polynésie française ont contribué activement aux opérations d’assistance et de sauvetage coordonnées par le JRCC Tahiti", rappelle le communiqué. Un Casa a été envoyé sur l’atoll de Nukutepipi, atoll le plus proche du lieu du naufrage disposant d’une piste d’atterrissage, avec à son bord du matériel (lits de camp, vivres, barrage antipollution) et une équipe d’évaluation et d’intervention composée de multiples experts de l’Etat et du pays (experts antipollution et manœuvre de la base navale, experts en sécurité des navires des affaires maritimes Etat et Pays, gendarmes et gendarmes maritimes, équipe médicale).Le Dauphin a également réalisé de multiples norias entre l’atoll de Nukutepipi et celui d’Anuanuranga afin de rapatrier les quinze naufragés, et de déposer l’équipe d’évaluation. Cette dernière a pu ainsi effectuer une première expertise sur la situation de l’épave. Elle a posé un barrage absorbant pour limiter la pollution et réalisé les perquisitions nécessaires à l’enquête en présence du capitaine du navire.