

Méthamphétamine et pieds de cannabis saisis à Faa'a

Tahiti le 03 novembre 2026 –Treize grammes de méthamphétamine et 302 pieds de cannabis ont été saisis chez un particulier à Faa’a la semaine dernière. Interpellé puis présenté au tribunal de Papeete, l’individu a écopé de 18 mois de prison ferme.



Mercredi dernier, dans le cadre d’une enquête judiciaire relative à un trafic de stupéfiants, la gendarmerie épaulée par la police municipale de Faa’a sont intervenus au domicile d’un particulier.



Au cours de cette opération les forces de l’ordre ont saisi 13 grammes de méthamphétamine, 302 pieds de cannabis, 382 grammes d’herbe de cannabis et 470 500 Fcfp en espèces.



L’individu a été interpellé puis placé en garde à vue, avant d’être déféré devant le tribunal de Papeete jeudi dernier. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme, assortis d’un mandat de dépôt.



(Avec Communiqué)

Rédigé par Rédaction le Mardi 3 Novembre 2026 à 10:06 | Lu 752 fois



