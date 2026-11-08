

Météo : Vigilance orange maintenue sur Tahiti pour les fortes pluies

Tahiti le 8 novembre 2026. MétéoFrance et le haut-commissariat appellent à la prudence ce dimanche alors que la pluie pourrait reprendre par endroit. La vigilance orange est maintenue sur l'île de Tahiti.





Après une nuit marquée par d’importantes précipitations, notamment entre Papeari et la presqu’île de Tahiti, plusieurs secteurs ont été touchés par des débordements de cours d’eau et des inondations de chaussées.

Des cumuls de pluie particulièrement importants ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures à Papeari, Afaahiti et Teahupo’o, entraînant une forte saturation des sols et d’importants ruissellements.

Une accalmie est actuellement observée entre Papeari et la presqu’île. Toutefois, la situation météorologique reste instable et orageuse autour de Tahiti et Moorea.



Malgré cette accalmie, la vigilance orange pour fortes pluies est maintenue. De nouvelles averses, même localisées, sur des sols déjà gorgés d’eau peuvent rapidement provoquer de nouveaux débordements de cours d’eau et des inondations.

Le Haut-commissaire de la République appelle chacun à faire preuve de la plus grande prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité.



La population de cette zone est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes : être très vigilants lors des déplacements, mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées ou malades) ;

ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4x4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

évitez les sorties sur les hauteurs, en mer, ainsi que dans les zones dangereuses (vallée de la Papenoo….)

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 8 Novembre 2026 à 09:59 | Lu 164 fois



