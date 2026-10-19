

Météo : Vigilance orange « fortes pluies » aux îles du Vent

Tahiti le 29 octobre 2026. Météo France vient de placer les îles du Vent en vigilance orange pour fortes pluies.



Les nuages bas restent bloqués sur le relief au vent. Les précipitations sont continues et peuvent entraîner d’importants cumuls entre Mahina et la presqu’île.



Cette situation devrait s’atténuer la nuit prochaine grâce à un air plus sec sur les Îles du Vent.



À 5 h ce matin, les cumuls de précipitations sur 12 h s’établissent à 195 L/m² à Hitiaa, 149 L/m² à Papenoo et 100 L/m² à Taiarapu‑Est.



La population de cette zone est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes : ·être très vigilants lors des déplacements, mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées ou malades) ;

ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4x4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ;

évitez les sorties sur les hauteurs, en mer, ainsi que dans les zones dangereuses (vallée de la Papenoo….)

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer. Les nuages bas restent bloqués sur le relief au vent. Les précipitations sont continues et peuvent entraîner d’importants cumuls entre Mahina et la presqu’île.Cette situation devrait s’atténuer la nuit prochaine grâce à un air plus sec sur les Îles du Vent.À 5 h ce matin, les cumuls de précipitations sur 12 h s’établissent à 195 L/m² à Hitiaa, 149 L/m² à Papenoo et 100 L/m² à Taiarapu‑Est.La population de cette zone est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 29 Octobre 2026 à 08:13 | Lu 432 fois



