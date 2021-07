Medicare, le dispensaire ambulant est opérationnel

Tahiti, le 28 juillet 2021 - Un an après l'émergence du concept et son couronnement au concours Tech4Islands, le conteneur médical équipé en télémédecine porté par Fenua Medex et la société 'Airaro est opérationnel. Oxygène, tension, sonde échographie, électrocardiogramme : baptisé “Medicare”, ce cabinet mobile et autonome en énergie doit permettre de projeter n’importe quel médecin spécialisé dans les lieux isolés via la télémédecine.



Pas de croix rouge sur fond blanc, mais une pirogue et une rose des vents sur fond bleu : Medicare, ou Fare ma’i, porte les symboles de la mobilité aux quatre coins du fenua. Moins d’un an après avoir décroché le Grand prix Océanie au concours Tech4Islands, le conteneur médicalisé porté par Fenua Medex et la société 'Airaro s’est matérialisé. Arrivée samedi, la structure médicalisée mobile dotée d’une technologie de télémédecine -d’abord baptisée Med.i.can- est fièrement exposée dans l'arrière-cour de la Polynesian Factory, sur le site de Pirae. “Elle s’est enfin concrétisée” sourit celui qui cultivait depuis des lustres cette idée de dispensaire ambulant : le co-fondateur de Fenua Medex, Hervé Vergeaud.



Car si ce projet financé sur fonds propres s’est concrétisé aussi vite, c’est bien parce qu’il répond à une attente très forte en Polynésie. Celle de projeter n'importe quel médecin spécialisé in situ via la télémédecine. “Cet outil est suffisamment complet et autonome pour être installé n’importe où” félicite le ministre de la Santé, Jacques Raynal, venu constater le produit fini. Cabinet médical autonome, Medicare tombe à point nommé en pleine recrudescence de l’épidémie. “On peut imaginer la médicalisation d’un quartier et offrir une offre médicale sur site pour éviter que les gens circulent trop parce que c’est un vecteur de dissémination” développe Hervé Vergeaud, citant le parfait exemple du blocage de la route de Tautira en raison de travaux de dynamitage. “Dans ce cas-là, ça n’empêche pas le médecin de venir par la télémédecine”. Pour le ministre de la Santé, cet outil est également “intéressant pour les pays qui nous entourent, comme pour l’épidémie de rougeole aux Samoa. ça nous permet de venir en renfort”.