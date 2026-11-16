

Maruarii et Maoake unissent leur voix pour célébrer la lumière du Fenua

Tahiti, le 16 novembre 2026 - Pendant cinq ans, l'un des guitaristes les plus talentueux de sa génération en Polynésie a choisi le silence. Aujourd'hui, Maruarii Ateni revient avec une œuvre profondément intime, portée aux côtés de Maoake, chanteur du groupe Maruao. Une chanson où se rencontrent la mémoire, la foi, la transmission et la lumière.



Vendredi 20 novembre, à l'occasion des célébrations de Matari'i i ni'a, le public découvrira Matari'i 'auhune te fenua (Le temps de l'abondance des récoltes sur la terre), une œuvre originale portée par deux artistes dont les parcours se rejoignent autour d'une même quête de lumière et de résilience : Maruarii Ateni et Maoake, chanteur du groupe Maruao. Derrière cette composition se cache bien plus qu'une simple création musicale. C'est un récit de vie, un hommage aux racines polynésiennes et une expression sincère de gratitude envers le Créateur et le Fenua.





Pour beaucoup, Maruarii est avant tout un guitariste hors pair. Reconnu par les musiciens qui l'entourent pour sa technique remarquable, son sens de la mélodie et sa capacité à créer des solos particulièrement inspirés et novateurs, l'artiste s'est pourtant éloigné de la scène pendant plusieurs années. Il y a cinq ans, la disparition de son père marque un tournant profond dans sa vie. Au même moment, il choisit également de s'éloigner du monde musical. “J'avais besoin de prendre du recul, de me retrouver et de comprendre ce qui comptait vraiment pour moi”, confie-t-il. Cette période de silence devient alors un temps de reconstruction personnelle. Loin des projecteurs et des réseaux sociaux, Maruarii se recentre sur lui-même, sa culture et sa spiritualité.



La mémoire de son père occupe une place importante dans ce cheminement. Profondément attaché aux traditions polynésiennes, celui-ci lui a transmis l'amour du reo tahiti, de la terre et des savoirs ancestraux. “Plus le temps passait, plus je ressentais ce lien avec ce qu'il m'avait transmis. J'ai commencé à m'intéresser naturellement à l'agriculture, au fa'a'apu, à la terre. C'était comme une manière de poursuivre ce dialogue avec lui”, explique-t-il.



Plutôt que de revenir immédiatement sur scène, Maruarii choisit de redevenir étudiant. Il se plonge alors dans les méthodes et les répertoires de guitaristes qu'il admire depuis toujours, parmi lesquels Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert, Tommy Emmanuel ou encore Guthrie Govan : “J'avais besoin de retrouver l'humilité de l'apprentissage. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé, étudié et progressé sans chercher à être vu”, confie-t-il. De ce travail vont naître 21 compositions originales. Parmi elles, Matari'i 'auhune te fenua s'impose naturellement comme l'une des plus symboliques.





Une rencontre qui semblait écrite





Lorsque Maruarii imagine cette chanson, rien ne le destine à en faire un duo. Pourtant, un nom lui revient constamment à l'esprit : celui de Maoake, chanteur du groupe Maruao. Tous deux ont traversé des périodes difficiles. Des épreuves différentes, mais une sensibilité commune face aux défis de la vie.



“J'ai toujours admiré Maoake, aussi bien pour sa voix que pour l'histoire qu'il porte. À un moment, j'ai ressenti le besoin de le contacter”, poursuit-il. Le moment de cette prise de contact frappe particulièrement Maruarii. Maoake s'apprête alors à devenir père de son fils, Fenua. “J'ai eu l'impression que tout s'alignait naturellement. Comme si cette rencontre était déjà écrite quelque part”, souligne Maruarii.



Pour les deux artistes, la chanson porte un message fort. “Cette œuvre parle de lumière, d'espérance et de renaissance. Elle rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une présence qui nous accompagne”, explique Maruarii.



Le choix de Matari'i i ni'a ne doit rien au hasard. Traditionnellement associé à l'apparition des Pléiades dans le ciel polynésien, cet événement marque le retour de l'abondance, de la fertilité et du renouveau. Une symbolique qui rejoint pleinement le parcours personnel de l'artiste. “Cette chanson est avant tout un merci. Merci pour la vie, pour la terre, pour nos traditions et pour tout ce qui nous relie à nos racines”, souligne-t-il. À travers cette œuvre, Maruarii souhaite également rappeler l'importance de préserver et de transmettre l'héritage culturel polynésien. “Plus nous savons d'où nous venons, plus nous savons où aller”, souligne-t-il.



Le projet s'accompagne également d'un clip vidéo dont la réalisation est confiée à son neveu, Tagikau Peni. Chargé de la direction artistique et de la communication du projet, il apporte une dimension visuelle à cette aventure musicale en mettant en valeur les paysages, la culture et la beauté naturelle du Fenua. Pour Maruarii, cette participation familiale revêt une importance particulière. “Cette chanson parle de transmission. Le fait que ma famille participe à cette aventure lui donne encore plus de sens”, conclut-il.



Un nouveau chapitre





Avec Matari'i 'auhune te fenua, Maruarii n'effectue pas simplement un retour musical. Il partage le fruit de cinq années de réflexion, d'apprentissage et de transformation personnelle. Une œuvre née dans le silence, nourrie par les épreuves, portée par la foi et éclairée par l'espoir. Une chanson de gratitude. Une histoire de transmission. Une célébration de la lumière et de l'abondance du Fenua.



Pratique

Matari'i 'auhune te fenua – Maruarii feat. Maoake, sortie officielle le 20 novembre 2026



Liens pour visionner le clip :

Facebook : Maruarii ATENI

YouTube : Maruarii ATENI OFFICIEL

Ainsi qu'à la télé et la radio



Rédigé par Philippe Collignon le Lundi 16 Novembre 2026 à 17:05 | Lu 580 fois



