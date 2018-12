Mars 2018 dans le rétro : un mois marqué par la réforme des retraites

3 mars

"Il y a des accidents qu’il est très difficile d’éviter mais, dans la grande majorité des cas, un mauvais comportement est en cause : arrêtez de boire avant de conduire, mettez vos casques, maîtrisez vos vitesses, respectez la réglementation…", implore le haut-commissaire après que la route a fait une dixième victime.





4 mars

La fermeture des voies de la RT1 et la déviation mise en place pour l'installation de la passerelle piétonne de la marina Taina dimanche 4 mars ont provoqué des kilomètres d'embouteillages. Bloqués pare-chocs contre pare-chocs pendant deux heures, voire parfois davantage, les conducteurs ont dû prendre leur mal en patience.



5 mars

Un spectaculaire incendie s'est déclaré un peu avant 8 heures le 5 mars, chemin Raihauti a Terearo, près de la rue Gadiot à Pirae. Selon les témoins présents sur place, la maison aurait pris feu très rapidement en quelques minutes. Présent dans la maison, le papy d'une soixantaine d'années a pu être sorti sain et sauf par des voisins.



6 mars

Triste affaire de famille jugée le 6 mars dernier devant le tribunal correctionnel. Un individu de 39 ans était poursuivi pour des violences volontaires exercées sur son père. Au terme d’une journée fortement alcoolisée, la victime avait menacé son fils avec un couteau. Le prévenu avait alors saisi une jardinière en métal et avait frappé son papa à la tête. Pour cet acte, l’individu a été condamné à 3 ans de prison avec sursis.



6 mars

20 gendarmes de la compagnie des îles du Vent ont mis en œuvre une opération ciblée anti-cambriolage sur les communes de Faa'a et de Punaauia entre 9 et 11 heures. L'originalité : l'hélicoptère de la 35F est venu en renfort du dispositif.



21 mars

Deux jours avant son concert à To'ata, Louane s'est confiée aux médias polynésiens. "L'accueil à l'aéroport a été super. C'est la toute première fois que je viens à Tahiti. C'est un peu comme un rêve. C'est magnifique, une sorte d'idéal", souligne la jeune femme qui a été révélée en 2013 par l’émission de télévision The Voice et qui est l'interprète de " Jour 1 ", " Avenir " ou encore "Si j'étais là ".



22 mars

Huit passagers de Raroia n'ont pas pris leur vol le 22 mars pour Papeete. Selon les témoignages recueillis, le fret était en surplus de près de 700 kg. Aucune solution alternative n'avait pu être trouvée, ce qui a contraint le pilote à laisser ces huit passagers à Raroia. Du côté de la direction d'Air Tahiti, on assurait que cette situation "exceptionnelle" sera bien analysée.



28 mars

La nuit du 27 au 28 mars a tourné au drame à Paea. La commune a été le théâtre d'une bagarre entre deux frères qui a mal tourné et a entraîné le décès d'un des deux hommes.



La Fédération générale du commerce a renouvelé son bureau. Gilles Yau (Agritech) conserve la présidence de la FGC. Patrick Yeung (Eico) est le premier vice-président. Teva Janicaud (Ivea) est le second vice-président. Christophe Dufour (LS Proxi Paea) est le troisième vice-président.



29 mars

La finale de la quatrième édition du Tahiti Comedy Show s'est déroulée le 29 mars au grand théâtre de la Maison de la culture. Yepo a remporté le premier prix Stand Up, le deuxième prix revient à Papa Tihota et enfin le troisième prix à Parsi Parla.



29 mars

Dix communes de Polynésie française ont distribué de l’eau potable en 2017, selon le rapport annuel sur la qualité des eaux de consommation communiqué par l’administration. Un meilleur résultat qu'en 2016 et 2015.

Les dix communes distribuant de l'eau potable à ses administrés sont Papeete, Pirae, Arue, Mahina, Faa’a, Punaauia, Papara, Bora Bora, Tumaraa et Uturoa . Au total, 1789 prélèvements ont été effectués sur 151 points de réseaux de distribution et 248 prélèvements sur 24 fontaines publiques. Le classement annuel est établi à partir de l’ensemble des résultats. Seules 21 communes ont pu faire l’objet d’un classement, ce qui représente tout de même 87 % de la population du Pays.



31 mars

Près de 2500 personnes se sont pressées pour assister au concours de beauté Miss et Mister Raromatai 2018 à Raiatea fin mars. Les spectateurs originaires des quatre coins des îles Sous-le-Vent étaient présents pour soutenir et acclamer leurs candidats. C'est finalement Monoihere Atger de Tahaa, a remporté le titre de Miss Raromatai, tandis que c'est Uturoa avec Heifara Hart qui remporte le titre Mister Raromatai.