

Manuel Valls préconise une Polynésie “État associé”

Tahiti le 22 novembre 2026. Ministre des Outre-mer pendant dix mois, Manuel Valls, ancien Premier ministre et ministre de l’Intérieur, vient de sortir un livre intégralement cousu pour les outre-mer, intitulé “Les outre-mer : urgence. Tout changer pour ne rien perdre”. Les 390 pages ressemblent autant à un programme politique s’il existait un président des outre-mer, qu’à un plaidoyer pour la défense des cultures, des identités et des langues, et l’écoute des aspirations politiques des anciennes colonies françaises.



Sorti de son ministère des Outre-mer où il a exercé du 13 décembre 2024 au 9 septembre 2025, puis fugacement du 5 au 12 octobre 2025, Manuel Valls a pris la plume pour défendre les territoires qu’il a pu parcourir et connaître. Ces morceaux de France l’ont sensiblement marqué et l’homme politique en est ressorti avec une conviction forte : “La France doit avoir le courage politique d’inventer pour ses outre-mer une architecture sur mesure, négociée, vivante. (…) Ne rien changer, c’est choisir de tout perdre. Tout changer dans la relation, c’est la seule façon de l’éviter.”



Et pour négocier les virages institutionnels et politiques de ces territoires, Manuel Valls propose de “démétropoliser, autonomiser, associer : trois verbes pour une République qui se réinvente sans se renier. Trois verbes pour des réformes courageuses. Trois verbes pour que la France reste cette nation des trois océans, fidèle à elle-même et fidèle à ses peuples des cinq continents”.



Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, les Antilles, autant de territoires qui aujourd’hui balancent dans leur relation institutionnelle avec l’État. L’indépendance, le Pays associé, la départementalisation, la collectivité, le territoire, le Pays d’outre-mer, autant de notions qui sont discutées à longueur de débats dans les instances locales et nationales. Des ébauches de statuts qui ne satisfont jamais complètement les dirigeants et la population.



Dans son livre “Les outre-mer : urgence. Tout changer pour ne rien perdre”, Manuel Valls propose un grand coup de dépoussiérage pour recentrer sur uniquement trois notions, déclinables en fonction des territoires, en excluant la Corse. “Que les choses soient claires. Ce modèle de démétropolisation, d’autonomie et d’État associé que je propose ici vaut pour les outre-mer – une autre géographie, une autre histoire, une autre identité. Il ne vaut pas pour l’Hexagone, Corse comprise”, précise-t-il.

“Les outre-mer vont mal” Avant d’entrer dans le cœur des propositions, Manuel Valls brosse le portrait des collectivités attrayantes et culturellement fortes, mais ne mâche pas ses mots non plus quant à l’état de leurs économies. “Économiquement, les outre-mer vont mal”, martèle-t-il. “Le produit intérieur brut (PIB) par habitant y est inférieur de 30 à 70 % à celui de l’Hexagone. Le chômage est deux à trois fois plus élevé. La vie chère est une réalité documentée. (…) L’économie est dépendante des transferts publics, qui représentent jusqu’à 40 % du PIB selon les territoires.”



Décrivant des “modèles à bout de souffle”, il critique aussi l’attitude des métropolitains qui ont les yeux rivés sur ce qu’il se passe en dehors de l’Hexagone que “quand un cyclone ou une émeute, parfois une médaille d’or aux Jeux olympiques les rappellent à l’existence du monde”.



Il critique aussi la “pensée étroite” de la droite et de l’extrême droite qui estiment que “ces territoires coûtent cher pour ce qu’ils rapportent”, mais aussi la surrémunération des fonctionnaires d’État. “Soixante-quinze ans plus tard, ce dispositif n’a plus de justification objective. Il survit par inertie, par renoncement politique, et au prix d’une injustice républicaine qu’il faut nommer ici”, s’indigne-t-il sur un sujet qu’il évoque depuis de nombreuses années déjà.

La stratégie de la rupture Confronté aux différents statuts alors qu’il était Premier ministre de François Hollande, puis ministre des Outre-mer du gouvernement de François Bayrou, Manuel Valls, qui a reçu, le 17 juillet 2025, le nom marquisien de Te Hakaiki Vahi a’a nui (celui qui ouvre le chemin et montre la voie), propose “trois ruptures” : la démétropolisation, l’autonomie et l’État associé.



Pour lui, le barbarisme démétropolisation, “c’est l’inverse de l’abandon. C’est l’inverse de l’indépendance imposée. C’est la fin du regard métropolitain qui infantilise, qui décide à distance, qui ignore les réalités”.



De même, l’autonomie ne doit pas être “cosmétique” et pourrait être proposée à la Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion, à la Guyane afin “de définir leurs propres règles dans les domaines transférés”.



Enfin, l’État associé, c’est le statut qu’il propose pour les territoires qui voudraient “aller au plus loin sans rompre avec la France, au premier rang desquels la Nouvelle-Calédonie”. Un État associé qu’il pourrait aussi préconiser pour la Polynésie française. “Pour la Nouvelle-Calédonie, l’État associé serait l’aboutissement légitime du processus de décolonisation engagé depuis Nainville-les-Roches en 1983, consolidé par les accords de Matignon de 1988 et de Nouméa de 1998, et prolongé par les discussions de Deva puis l’accord de Bougival de juillet 2025”, écrit-il. Une notion qui pourrait aussi s’appliquer “pour les autres territoires qui voudraient, démocratiquement et à leur rythme, emprunter la même voie – la Polynésie française demain peut-être”, souffle l’ancien Premier ministre.



Sa rupture, il la souhaite surtout salvatrice car pour Manuel Valls, “ne rien changer, c’est prendre le risque de tout perdre – les territoires, la confiance, la présence mondiale”. “Si la France ne se décide pas à investir massivement dans la souveraineté de ses outre-mer, d’autres le feront à sa place”, explique-t-il sur ce chapitre, faisant aussi référence aux ingérences russes, azerbaïdjanaises et chinoises. “Tout ce qui peut être décidé localement doit l’être. La règle nationale ne s’applique que si elle est manifestement supérieure, et après avoir été soumise à un test d’adaptation aux réalités du territoire.”

La Polynésie, État associé ? Pour l’ex-ministre des Outre-mer, la question du statut d’autonomie de la Polynésie française peut – et doit – évoluer. “La Polynésie française dispose déjà, depuis le statut de 2004, d’une très large autonomie. Le pas vers l’État associé serait, là, une consolidation naturelle”, écrit-il. Il évoque “la reconnaissance de la personnalité internationale”, la “création d’une nationalité polynésienne articulée à la nationalité française”, “l’élargissement des compétences diplomatiques régionales” et même “une convention financière pluriannuelle”.



“Le débat doit y être ouvert démocratiquement, et engagé sans dogmatisme”, poursuit-il alors même qu’il reconnaît aussi que dans ce débat, “les Polynésiens restent très attachés à la France, et le mouvement indépendantiste est divisé”.



Pour mettre en musique ces nouvelles notions, Manuel Valls propose ainsi de créer dans la Constitution un nouveau titre, qui s’ajouterait aux articles 73 et 74 sans les remplacer. “Ce titre serait large et souple”, énumère-t-il. “Il ne définirait pas un statut unique, mais un cadre commun à l’intérieur duquel chaque territoire pourrait choisir son niveau d’autonomie sur un spectre allant de l’autonomie renforcée à l’État associé.” Un statut à la carte en quelque sorte, à discuter d’abord en interne avant approbation de l’État. “Chaque territoire négocierait son propre statut, ratifié par référendum local”, évoque-t-il.



Trois possibilités s’offriraient alors : l’autonomie législative renforcée (compétences propres dans des domaines élargis), l’autonomie quasi pleine (compétences propres dans tous les domaines sauf le noyau dur régalien, avec une fiscalité largement autonome, une diplomatie régionale assumée et la possibilité d’établir des relations internationales propres dans les domaines transférés) ou l’État associé, statut le plus avancé du nouveau titre (compétences pleines dans les affaires intérieures, avec un noyau régalien restreint partagé avec la France). C’est le statut consacré par l’accord de Bougival pour la Nouvelle-Calédonie.



Avec “Les outre-mer : urgence. Tout changer pour ne rien perdre”, Manuel Valls bouscule l’idée que la France se fait de l’outre-mer, mais pas seulement. Il entend poser sa pierre sur un édifice fragilisé ces dernières années par les différentes crises sanitaires, sociales, économiques et climatiques. Si les préconisations ne seront peut-être jamais suivies d’effets, elles méritent cependant d’ouvrir le débat sur de nombreuses questions institutionnelles.

Les 16 propositions Engager une réforme constitutionnelle créant un nouveau titre dans la Constitution, qui s’ajouterait aux articles 73 (DROM, identité législative) et 74 (COM)

Inscrire dans la loi le principe de la démétropolisation

Ouvrir l’État associé comme statut le plus avancé du nouveau titre constitutionnel, à tous les territoires qui le souhaiteraient, par négociation puis par référendum local

Mettre en œuvre le choc régalien contre le narcotrafic préconisé par le rapport sénatorial Bas-Lurel de janvier 2025

Sécuriser les frontières ultramarines

Renforcer la justice ultramarine

Confronter les oligopoles ultramarins

Sortir de la surrémunération de la fonction publique d’État

Reformer l’octroi de mer en lien avec la réforme institutionnelle

Reconquérir l’autonomie alimentaire

Lancer un grand plan emploi-jeunesse outre-mer

Mettre en œuvre un plan de rattrapage massif sur l’eau, l’assainissement et le logement insalubre

Adopter une nouvelle loi de programmation sur l’égalité réelle outre-mer

Affirmer la souveraineté maritime, l’intégration régionale et la place européenne des outre-mer

Mettre en œuvre intégralement la loi de programmation du 11 août 2025 pour la refondation de Mayotte

Reformer le ministère des Outre-mer et la haute administration ultramarine

Les doutes envers Google

Alors que certains se félicitent de l’arrivée des câbles Google en Polynésie française, l’ancien ministre reste de son côté prudent. “La Polynésie devient le hub numérique du Pacifique Sud – au bénéfice de la connectivité, certes – mais sous la maîtrise d’une entreprise privée américaine”, s’inquiète-t-il. “La souveraineté numérique de nos outre-mer dépend désormais d’acteurs privés étrangers que nous ne maîtrisons pas.”



Dans une époque pour le moins troublée dans ses relations internationales, la crainte de l’espionnage ou du sabotage transpire dans ses écrits. “Aucune politique cohérente n’a, à ce jour, été mise en place pour protéger ces infrastructures critiques aux abords des outre-mer. C’est pourtant l’un des angles morts les plus dangereux de notre souveraineté numérique. Sans internet, plus aucune administration ne fonctionne, plus aucun hôpital, plus aucune base militaire.” Alors que certains se félicitent de l’arrivée des câbles Google en Polynésie française, l’ancien ministre reste de son côté prudent. “La Polynésie devient le hub numérique du Pacifique Sud – au bénéfice de la connectivité, certes – mais sous la maîtrise d’une entreprise privée américaine”, s’inquiète-t-il. “La souveraineté numérique de nos outre-mer dépend désormais d’acteurs privés étrangers que nous ne maîtrisons pas.”Dans une époque pour le moins troublée dans ses relations internationales, la crainte de l’espionnage ou du sabotage transpire dans ses écrits. “Aucune politique cohérente n’a, à ce jour, été mise en place pour protéger ces infrastructures critiques aux abords des outre-mer. C’est pourtant l’un des angles morts les plus dangereux de notre souveraineté numérique. Sans internet, plus aucune administration ne fonctionne, plus aucun hôpital, plus aucune base militaire.”

Renforcer la lutte contre l’ice



Le passage de Manuel Valls en Polynésie avait été aussi centré sur la lutte contre les narcotrafics. On ne se défait pas du jour au lendemain de la casquette de ministre de l’Intérieur. Dans son ouvrage, il préconise des mesures fortes pour casser la spirale négative de la circulation de drogue. “Cette urgence appelle un choc régalien adapté : moyens maritimes accrus dans la ZEE – la plus vaste de France –, renforcement de la coopération avec la Coast Guard américaine, l’Australian Federal Police et la New Zealand Police”, explique-t-il. “Mais la répression ne suffira pas”, prévient-il de plus. “Le gouvernement polynésien et l’État doivent conduire ensemble une politique sanitaire et de prévention puissante, à la hauteur du fléau : ouverture de centres de soins en addictologie sur les principales îles, formation massive de professionnels de santé spécialisés, programmes de sevrage accessibles, campagnes de prévention dans les établissements scolaires dès le collège, soutien aux familles confrontées à l’addiction d’un proche, accompagnement social pour les sortants de cure”.



“La Polynésie ne doit pas devenir, à son tour, une plaque tournante du narcotrafic mondial”, sanctionne-t-il en conclusion de ce chapitre. Le passage de Manuel Valls en Polynésie avait été aussi centré sur la lutte contre les narcotrafics. On ne se défait pas du jour au lendemain de la casquette de ministre de l’Intérieur. Dans son ouvrage, il préconise des mesures fortes pour casser la spirale négative de la circulation de drogue. “Cette urgence appelle un choc régalien adapté : moyens maritimes accrus dans la ZEE – la plus vaste de France –, renforcement de la coopération avec la Coast Guard américaine, l’Australian Federal Police et la New Zealand Police”, explique-t-il. “Mais la répression ne suffira pas”, prévient-il de plus. “Le gouvernement polynésien et l’État doivent conduire ensemble une politique sanitaire et de prévention puissante, à la hauteur du fléau : ouverture de centres de soins en addictologie sur les principales îles, formation massive de professionnels de santé spécialisés, programmes de sevrage accessibles, campagnes de prévention dans les établissements scolaires dès le collège, soutien aux familles confrontées à l’addiction d’un proche, accompagnement social pour les sortants de cure”.“La Polynésie ne doit pas devenir, à son tour, une plaque tournante du narcotrafic mondial”, sanctionne-t-il en conclusion de ce chapitre.

Le haut-commissaire, une figure tutélaire surannée Pour l’ancien ministre des Outre-mer, il ne doit pas subsister d’ambiguïté dans le rôle de l’État dans les outre-mer. C’est la raison pour laquelle, la position et même l’habit du haut-commissaire doivent être revus.



Pour lui, le haut-commissaire, est une “appellation héritée de l’ordre colonial”. Il propose que ce titre soit changé pour porter “un titre qui dise clairement leur mission renouvelée en fonction du statut choisi dans chaque territoire (préfet, représentant de la France, etc.)”.



De même, avec le nom, disparaîtrait la tenue, “vestige direct de l’uniforme des gouverneurs coloniaux”. “Dans une relation refondée sur l’égalité et le respect mutuel, il serait logique que ce symbole évolue lui aussi”, préconise Manuel Valls.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 22 Novembre 2026 à 15:57 | Lu 587 fois



