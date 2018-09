Makemo : "Deux frigo encore HS à cause des baisses de tension"

MAKEMO, le 17 septembre 2018. Un commerçant de Makemo, Jean-Claude Muller, crie son ras-le-bol après que de deux de ses frigos aient été mis hors d'usage après une énième baisse de tension sur le réseau électrique la semaine dernière.



Jean-Claude Muller, qui tient le magasin Opareke, à Makemo n'en peut plus de subir dans son magasin les baisses de tension sur le réseau électrique. "Ce ne sont pas des petites baisses. Les lumières se mettent à clignoter. Les ventilateurs ne fonctionnent plus correctement. Depuis près d'un mois, c'est le vieux groupe électrogène qui est en marche mais il ne peut plus assurer l'électricité pour tout Makemo. Dès que le collège met en route sa machine à laver, la distribution n'est plus continue", soupire-t-il.



Mercredi, deux moteurs de frigo ont été mis hors d'usage après une chute de tension. Changer un moteur de frigo avoisine vite les 150 000 à 200 000 Fcfp. "Il faut compter 70 000 pour le moteur, ajouter le coût du fret, du fréon et payer quelqu'un pour l'installer" , décrit Jean-Claude Muller. "J'ai perdu plus de 30 moteurs frigo et congélateurs et trois moteurs de chambre froide en moins de 10 ans. C'est impensable. Ce sont des millions de pertes."

En plus du matériel à changer, ce sont aussi toutes les denrées contenues dans ces chambres froides qui ne peuvent pas être vendues.