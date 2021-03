Maina Sage, députée de la Polynésie : “J'ai souffert plus de six mois”

Tahiti, le 11 mars 2021 - Première personne dépistée positive au Covid 19, la député Maina Sage revient un an après sur cet épisode difficile dans un contexte de méconnaissance du nouveau coronavirus. Elle confie notamment avoir gardé des séquelles de la maladie pendant de long mois.



Le 11 mars, vous êtes la première polynésienne à être diagnostiquée positive au coronavirus. Comment avez-vous vécu la maladie et le regard des autres à l'époque ?



“On ne peut que le vivre mal, on s'en veut, tout en étant pour ma part très inquiète pour la santé de mes cas contacts. J'ai bien sûr été marquée par la violence des propos sur les réseaux sociaux allant jusqu'à demander de me tuer, de brûler ma maison, ma famille ou de me jeter à la mer ! Donc oui cela reste un traumatisme. Mais heureusement j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragements et de soutien de partout, la plupart venant de personnes que je connais peu ou pas, je les en remercie tous profondément car c'est ce qui m'a aidé à passer le cap et à rester concentrée sur l'urgence de la situation, aux côtés des autorités de la Polynésie et de l'État et tous les acteurs du fenua.”



Un an plus tard, comment vous sentez-vous ?



“J'ai souffert plus de six mois de plusieurs séquelles notamment des douleurs crâniennes et musculaires, des problèmes respiratoires et neurologiques. Celles-ci se sont estompées en fin d'année. Ça va beaucoup mieux.”



Quel regard portez-vous sur la stratégie sanitaire adoptée par les autorités ?



“Nous sortons d'une crise d'une ampleur inégalée, il n'était pas facile de piloter le pays pendant cette période extrêmement bouleversante sur le plan mondial. Cela a forcément eu des impacts sur les caps choisis par l'État et la Polynésie. Mais globalement, un an plus tard, l'épidémie semble contenue. Il y aura toujours des critiques, ou des désaccords, mais franchement, pour vivre également en coulisse la crise nationale, je tiens à saluer et rendre hommage à nos décideurs locaux. Tout le monde a été sur tous les fronts, pour préserver les Polynésiens qui, il faut le dire, ont vraiment pour la grande majorité, joué le jeu !

Bien sûr, ces mesures ont un impact sur notre économie, comme beaucoup d'autres pays. (…) Notre économie, certes en grande difficulté, a toutefois mieux résisté que prévu en 2020 grâce à la politique sanitaire choisie par la Polynésie. N'oublions pas non plus qu'elle a été massivement soutenue par les dispositifs de mesures économiques du Pays et de l'État. Elle est à nouveau gravement menacée par les perspectives de prolongation de la pandémie due aux variants qui, entre autres, imposent des restrictions aux frontières. Ces restrictions impactent directement notre tourisme, premier moteur économique de la Polynésie. Il est donc plus que nécessaire d'à la fois sauvegarder en urgence nos entreprises mais aussi poser les jalons d'un nouveau modèle de développement. C'est vraiment ce à quoi le gouvernement Fritch travaille de concert avec les partenaires publics et privés.”