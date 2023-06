Liquidation prononcée contre la société Interoute

Tahiti le 26 juin 2023. Placée en redressement judiciaire le 25 avril 2022, l'entreprise Interoute, grand nom du BTP en Polynésie, a été placée en liquidation judiciaire ce lundi 26 juin. L'entreprise, qui emploie une centaine de salariés et qui est spécialisée dans les travaux de voirie et d'infrastructures de transport routier et maritime voit son activité brutalement arrêtée.



Dans un post diffusé sur sa page Facebook samedi, le président du Pays, Moetai Brotherson avait indiqué qu'il s'était entretenu samedi avec “une petite dizaine d'employés” d'Interoute – un “acteur historique” du BTP sur le territoire – et que la situation était préoccupante. Il a notamment expliqué qu'en cas de liquidation judiciaire et du licenciement des employés, le Pays allait accompagner la “transition de reconversion et de formation” de ces employés en sachant qu'une partie d'entre eux iraient dans la concurrence.



Rappelons par ailleurs qu'en 2020, Interoute était la seconde entreprise du BTP bénéficiaire des marchés du Pays avec 3% de parts de marché pour 1,1 milliard de francs de travaux, assez loin de l'entreprise Boyer et des 17% de parts de marché pour 5,4 milliards de francs.



"Le fait nouveau", expliquait l'avocat de la société, Robin Quinquis, "est que de la trésorerie va arriver pour payer les indemnités des salariés. Si la société avait attendu trois mois de plus, elle aurait creusé le passif, ce qui n'est pas rendre service aux salariés, ni aux créanciers."



La question se pose désormais d'une éventuelle reprise de l'unité de production par une nouvelle société qui relancerait alors l'activité, même partielle. Une procédure qui peut prendre plusieurs mois à mettre en place.