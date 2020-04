Libération d’une détenue en fin de peine

Tahiti, le 6 avril 2020 - Une détenue en fin de peine de Nuutania, condamnée pour vol, a été libérée le 3 avril et assignée à son domicile. Cette mesure, adoptée par l’Assemblée nationale le 25 mars, vise à désengorger les prisons et à éviter la propagation du coronavirus dans le milieu carcéral. Tous les détenus ne peuvent cependant pas y accéder.



Le 25 mars dernier, l’Assemblée nationale a validé une ordonnance qui prévoit un système particulier, uniquement pendant la crise sanitaire, et qui permet dans certains cas au procureur de la République de libérer des gens qui sont en fin de peine. En France métropolitaine, ce sont 6 200 détenus en fin de peine qui ont été libérés entre le 16 mars et le 1eravril dans l’objectif d’enrayer la propagation du coronavirus dans le milieu carcéral. La justice étant une compétence de l’Etat en Polynésie française, cette mesure est désormais applicable au fenua. Le 3 avril, une femme condamnée pour vol et à laquelle il restait moins de deux mois de prison ferme à effectuer, a ainsi été libérée.



Tel que l’explique le procureur général près la cour d’appel de Papeete, Thomas Pison, cette mesure n’est pas accessible à tous les détenus : “La première condition est que les détenus doivent être en fin de peine avec un reliquat de deux mois maximum. La seconde est qu’ils ne doivent pas avoir été condamnés pour des violences ou des crimes. Enfin, les détenus doivent avoir un domicile à leur sortie”. En Polynésie, une seule personne a été à ce jour libérée alors qu’une quinzaine de dossiers de détenus avaient été étudiés. Cela est directement lié au fait que la plupart des détenus libérables ne possèdent pas de domicile.