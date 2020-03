Les tavana contre un report des élections

Tahiti le 03 mars 2020 - Coronavirus - En métropole, l'éventualité d'un report des municipales en raison de l’épidémie de coronavirus a été évoqué par les autorités. Pour les tavana du fenua, réunis hier au Syndicat pour la promotion des communes (SPC), pas question de reporter ces élections en Polynésie pour des raisons de logistique.



En marge de la conférence de presse d’Oscar Temaru mardi matin, le conseiller maire de Ua Pou, Marcel Bruneau, a expliqué avoir participé la veille à une réunion organisée par le syndicat pour la promotion des communes (SPC) avec le président du Pays Edouard Fritch pour évoquer l’éventualité d'un report des élections municipales en cas d’épidémie de coronavirus en Polynésie. Selon Marcel Bruneau, plus de la moitié des tavana présents se sont exprimés contre ce report pour des raisons logistiques. "Nous les maires de la Polynésie avons signé une lettre pour demander à Macron de ne pas reporter (…) car le coronavirus n'est pas encore arrivé chez nous (…). C'est difficile pour nous pour aller dans les vallées en voiture il faut aller dans les montagnes ici c'est plat (…) et peut-être que dans six mois notre dossier sera périmé".