

Les stocks de Sibani Perles mis aux enchères

Tahiti le 29 novembre 2026 – Samedi, 89 lots de bijoux issus des stocks de l’ancien joaillier Sibani Perles ont fait l’objet d’une vente au meilleur offrant à Tipaerui. Une vingtaine d’acheteurs ont participé à cette enchère “volontaire” pour se faire plaisir ou dans le cadre de leur activité commerciale.



Samedi matin au fond de la vallée de Tipaerui pas moins d’une vingtaine de personnes a participé à “une vente aux enchères publique volontaire Sibani Perles - bijoux et perles”. Quatre-vingt-neuf lots ont été proposé à la vente : des bagues en or ou argent avec perle, des pendentifs en argent avec une perle, des bracelets, boucles d’oreille avec perle ou encore des colliers de perles.



Les personnes présentes ce samedi avaient eu l’occasion de voir les lots dans la semaine et savaient donc ce qu’ils voulaient acquérir et pour Tehaamoana, acheteur, c’est un passage obligé : “Je viens toujours voir, je teste, je regarde surtout quand il s’agit de perles, de pierres précieuses car ce n'est pas pareil quand tu vois en photo et en réel.”

Certains “ne viennent que pour flamber” Tehaamoana participe aux ventes aux enchères depuis “plus d'une trentaine d'années” et ce qui l’intéresse c’est “le suspense, lorsqu’on donne un prix et puis après, de voir qui va surenchérir et surtout qui va avoir le lot”. Le quadragénaire n’est pas un novice dans le domaine de la bijouterie. Il se qualifie comme faisant “de la joaillerie” et était présent samedi pour acquérir des lots destinés à “la revente, vu que j'ai plusieurs points de vente en bijouterie” et compte tenu du fait que, dit-il, “on n’est jamais perdant”.



Mais il regrette que certains “ne viennent que pour flamber, et achètent même plus cher qu'au magasin. C’est juste pour s'afficher, pour montrer leurs moyens : ils font monter les prix, pour flamber mais après, on ne les revoit plus. Heureusement que tout le monde n’est pas comme ça”.



Tehaamoana explique que dès que la vente est ouverte il coupe la sonnerie de son téléphone. “Pour ne pas être distrait. C'est important de rester concentré. Quand tu aimes ce que tu fais, il vaut mieux. C'est pour ça qu’à chaque vente, je me mets toujours en retrait pour ne pas avoir trop de copains à côté sinon on discute et on risque de rater un lot”, dit-il.

“Du combat” Benoît, également revendeur, a lui aussi pris rendez-vous pour aller scruter les lots, mis aux enchères, de plus près. “Il y a des lots qui m'intéressent et les voir ça aide pour la revente. Il y a certains lots qui valent le coup, mais d'autres, pas vraiment car ça ne serait pas vraiment rentable pour moi. Il y a certains lots où les perles ne sont pas trop belles.” Son objectif pour la revente, dit-il, est de pouvoir “attirer plusieurs personnes, du plus petit au plus gros portefeuille”.



Samedi, il a jeté son dévolu sur un de bagues en or et mis à prix à 80 000 francs. “Là ça vaut le coup.” Et avant la vente, devant les acheteurs présents dans la salle, Benoît redoutait surtout les bijoutiers : “C'est plutôt eux, je pense, qui vont enchérir, comme ils sont dans le domaine. Après il faut juste prier pour qu’ils ne le fassent pas trop. Il y aura du combat.”



Parmi les acheteurs, il y avait aussi des novices, “des particuliers, qui veulent se faire plaisir ou faire des cadeaux”.



Laina s’est présenté en tant qu’acheteuse pour le compte d’une société. Pendant toute la vente, soit plus de deux heures, elle est restée en contact téléphonique avec la gérante. “Elle me dictait ce que je devais faire : prendre ou pas, surenchérir. Et si une personne montait le prix elle me disait de continuer et de ne pas lâcher.” Elle avoue avoir dû lâcher certains lots notamment des bagues en argent présentées au prix plancher de 20 000 francs. “L’enchère est montée jusqu’à 130 000 francs, c'était beaucoup quand même.” Elle explique que ces lots auraient pu servir à “offrir des gifts, des cadeaux car les associations nous font souvent des demandes de dons, et ces lots-là nous servent à cela. Mais là, on ne voulait pas non plus taper plus haut”.



Mais pour certains lots, pas question de lâcher. “Quand il y a des diamants, des grosses perles, surtout des tailles de 15 à 17millimètres, là il faut se battre pour l’emporter car une perle de 17 millimètres c'est très rare, en plus elle avait une belle couleur et une belle forme aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas lâché. Le prix de départ était à 150 000 francs et on est monté jusqu’à 610 000 francs (…).” Samedi, Laina avoue avoir acquis 40 lots pour un total de “8 millions de francs à peu près aujourd’hui”. “On a fait de bonnes affaires” se félicite-telle.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 29 Novembre 2026 à 08:39 | Lu 276 fois



